　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

尋光而行　透過光重新認識台南點亮府城夜風華

▲台南古蹟正透過數年來不間斷的夜間光環境設置，也為這座古都城市打造出另一種別具風格的精彩亮點與認識方法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南古蹟正透過數年來不間斷的夜間光環境設置，也為這座古都城市打造出另一種別具風格的精彩亮點與認識方法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台南400」是台灣歷史重要里程碑，也是府城故事的嶄新篇章，2024台灣文博會期間，台南市政府於安平古堡、赤嵌樓與台南孔廟三大古蹟區，以跨越時空的夜間版熱蘭遮市集、再現普羅民遮—夜間光雕投影劇場及首度開放的孔廟夜間導覽等精彩展演活動，為2024台灣文博會首度移師台南舉辦，送上最有誠意的驚喜大禮。

▲台南古蹟正透過數年來不間斷的夜間光環境設置，也為這座古都城市打造出另一種別具風格的精彩亮點與認識方法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除對外傳達台南古蹟正透過數年來不間斷的夜間光環境設置，也為這座古都城市打造出另一種別具風格的精彩亮點與認識方法。

▲台南古蹟正透過數年來不間斷的夜間光環境設置，也為這座古都城市打造出另一種別具風格的精彩亮點與認識方法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近年來光環境改造成為趨勢，在節能減碳與視覺美感之雙重目標下，以「光」為媒介，提升城市的夜間風貌，並創造「夜」經濟價值。台南市文化資產管理處曾於2019年及2023年期間，進行兩階段歷史街區光環境改造計畫，串聯葉石濤文學紀念館、天主教聞道出版社(原友愛街聖包爾發天主堂)、台南神社事務所、孔廟園區、台南州會及台灣文學館等場域，透過改造核心城區之夜間照明，讓這些城市空間不分晝夜，各有風情。

▲台南古蹟正透過數年來不間斷的夜間光環境設置，也為這座古都城市打造出另一種別具風格的精彩亮點與認識方法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年適逢「台南400」盛事，文資處持續積極向中央爭取預算，並獲核定逾6千萬元相關計畫經費；並於2024年至2026年間，展開「台南400城市光環境改造計畫」，在祀典武廟、大天后宮（寧靖王府邸）、台南孔子廟與台灣府城城垣(南門段殘蹟)等4處國定古蹟，及開基武廟原正殿、開基靈祐宮、廣安宮、原台南州會、原台南合同廳舍、原台南愛國婦人會館、台南興濟宮及大觀音亭等直轄市定古蹟，以兼顧設計感及展現建築藝術方式，針對文化資產建築本體與周邊空間進行照明改造。

▲台南古蹟正透過數年來不間斷的夜間光環境設置，也為這座古都城市打造出另一種別具風格的精彩亮點與認識方法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文資處表示，希望透過此次計畫推動，點亮城市記憶，使文化資產與鄰近場域能激盪出更多火花，並期待以此次改造作為示範點，後續能有更多具有文化資產身分的歷史建物加入改造，帶動台南整體夜間光環境氛圍之提升，讓人們能在夜間愜意步行歷史街區，閱讀台南400年來的迷人故事。

▲台南古蹟正透過數年來不間斷的夜間光環境設置，也為這座古都城市打造出另一種別具風格的精彩亮點與認識方法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
柯文哲進看守所　律師提醒柯營：2物品先送進去
王世堅批柯文哲對小草殘忍「你於心何忍？」　籲白營開除黨籍才是
快訊／汐止男社區大樓墜樓亡　家屬悲痛認屍
許光漢放假離營喊「謝謝關心」　盼低調度過這段時光
難得賭贏！王世堅高興不起來　「柯文哲的腐化是社會大損失」
民眾黨台中黨部臉書喊「出兵集結」！　遭截圖秒改文
快訊／許光漢結訓了！　步出成功嶺畫面曝
快訊／「我是成都人」遭炎上　林依晨回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北淡水聖賢祠福地增便民設施　殯葬處設金銀2爐助環保祭祖

花蓮男網購偽造車牌規避取締　難逃科技執法...管制站遭攔下

9月星空不寂寞！　土星衝最佳觀測時間曝光C／2023 A3彗星來了！

屏東枋寮「濟公鄉長」盧文信過世...享年51歲　鄉親不捨

以鏡頭凝視家鄉　「漫游府城夢—常民水文影像展」起跑

尋光而行　透過光重新認識台南點亮府城夜風華

主視覺串聯台南百相　共同看見台南跨越時空文化未來

強化化災救災能力　南消五大隊大灣分隊辦理化學災害搶救組合訓練

新營醫院守護消防人員健康　提供南消第一大隊火災後免費高壓氧治療

2026世界龍舟錦標賽在花蓮！　縣府團隊義大利考察

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

新北淡水聖賢祠福地增便民設施　殯葬處設金銀2爐助環保祭祖

花蓮男網購偽造車牌規避取締　難逃科技執法...管制站遭攔下

9月星空不寂寞！　土星衝最佳觀測時間曝光C／2023 A3彗星來了！

屏東枋寮「濟公鄉長」盧文信過世...享年51歲　鄉親不捨

以鏡頭凝視家鄉　「漫游府城夢—常民水文影像展」起跑

尋光而行　透過光重新認識台南點亮府城夜風華

主視覺串聯台南百相　共同看見台南跨越時空文化未來

強化化災救災能力　南消五大隊大灣分隊辦理化學災害搶救組合訓練

新營醫院守護消防人員健康　提供南消第一大隊火災後免費高壓氧治療

2026世界龍舟錦標賽在花蓮！　縣府團隊義大利考察

沈慶京傳抽搐送醫！醫分析3狀況　電腦斷層要排除「最嚴重」那種

日央前官員：升息速度可能比預期快　估今年還有2次

林襄寫真集「開賣第一天馬上就下架」！超狂原因曝光：又驚又喜

尖叫！GD大動作換大頭貼　露出「絕世帥顏」15萬人嗨炸：回歸前奏

柯文哲看守所Day2！　律師提醒柯營：2物品先送進去

經濟學人：台灣汲取以哈俄烏戰爭教訓　阻中國侵犯

威脅恐攻泰勒絲演唱會！　德15歲少年「協助ISIS計畫」遭逮

美大量蝙蝠染白鼻症　研究：害嬰兒死亡率增8%！背後關係曝

快訊／汐止男社區墜樓搶命2小時亡　家屬悲痛認屍：與債務有關

民進黨稱「藍白聯合搞京華城案」　國民黨團轟：太離譜

地方熱門新聞

北屯好市多外傳槍響　警清空彈匣阻酒駕男　

桃園「中原車站」動土　施工團隊多中原校友

墾丁陽傘爭議　墾管處邀業者座談

元智開學典禮　廖慶榮分享成功關鍵

九九峰動物樂園周末歡慶2歲生日推多項票價優惠

屏東枋寮「濟公鄉長」過世　享年51歲

婦想念娘家迷路 東港警調10多支監視器找到她

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

民進黨桃園市南區辦公室喬遷

新營醫院提供南消第一大隊火災後免費高壓氧治療

嘉義景觀酒店優惠活動　6個6爽住萬元套房

工廠火警農藥及消防廢水造成水圳變色台南環局持續監控

台鐵中原車站開工　攜手中央提升桃園建設

花蓮縣府3000元振興券確定了　發放時間曝光

更多熱門

相關新聞

主視覺串聯台南百相共同看見台南跨越時空文化未來

主視覺串聯台南百相共同看見台南跨越時空文化未來

「2024台灣設計展」將於10月26日至11月10日，連續16天在包括台南市美術館二館及市定古蹟西市場等主展區，以及321巷藝術聚落、台南車站、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館等，橫跨全台南的衛星展區熱鬧展開。

即／台南驚傳女子落水　3km外找到遺體

即／台南驚傳女子落水　3km外找到遺體

即／監理站代辦員水泥車前拆車牌　慘遭輾斃

即／監理站代辦員水泥車前拆車牌　慘遭輾斃

工廠火警農藥及消防廢水造成水圳變色台南環局持續監控

工廠火警農藥及消防廢水造成水圳變色台南環局持續監控

台南市與波蘭羅茲市共促產業雙贏

台南市與波蘭羅茲市共促產業雙贏

關鍵字：

尋光而行台南點亮府城風華

讀者迴響

熱門新聞

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

即／監理站代辦員水泥車前拆車牌　慘遭輾斃

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

劃一刀大腸會流出？過來人曝真相

柯文哲羈押提抗告？　律師今律見反問：他們可以進來？

柯文哲羈押關鍵！　被搜索「拒開門1小時」疑刪訊息滅證

許光漢結訓了　拎包步出成功嶺畫面曝

看似天真「其實超有心機」星座

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面