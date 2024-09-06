尋光而行　透過光重新認識台南點亮府城夜風華

▲台南古蹟正透過數年來不間斷的夜間光環境設置，也為這座古都城市打造出另一種別具風格的精彩亮點與認識方法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台南400」是台灣歷史重要里程碑，也是府城故事的嶄新篇章，2024台灣文博會期間，台南市政府於安平古堡、赤嵌樓與台南孔廟三大古蹟區，以跨越時空的夜間版熱蘭遮市集、再現普羅民遮—夜間光雕投影劇場及首度開放的孔廟夜間導覽等精彩展演活動，為2024台灣文博會首度移師台南舉辦，送上最有誠意的驚喜大禮。

除對外傳達台南古蹟正透過數年來不間斷的夜間光環境設置，也為這座古都城市打造出另一種別具風格的精彩亮點與認識方法。

近年來光環境改造成為趨勢，在節能減碳與視覺美感之雙重目標下，以「光」為媒介，提升城市的夜間風貌，並創造「夜」經濟價值。台南市文化資產管理處曾於2019年及2023年期間，進行兩階段歷史街區光環境改造計畫，串聯葉石濤文學紀念館、天主教聞道出版社(原友愛街聖包爾發天主堂)、台南神社事務所、孔廟園區、台南州會及台灣文學館等場域，透過改造核心城區之夜間照明，讓這些城市空間不分晝夜，各有風情。

2024年適逢「台南400」盛事，文資處持續積極向中央爭取預算，並獲核定逾6千萬元相關計畫經費；並於2024年至2026年間，展開「台南400城市光環境改造計畫」，在祀典武廟、大天后宮（寧靖王府邸）、台南孔子廟與台灣府城城垣(南門段殘蹟)等4處國定古蹟，及開基武廟原正殿、開基靈祐宮、廣安宮、原台南州會、原台南合同廳舍、原台南愛國婦人會館、台南興濟宮及大觀音亭等直轄市定古蹟，以兼顧設計感及展現建築藝術方式，針對文化資產建築本體與周邊空間進行照明改造。

文資處表示，希望透過此次計畫推動，點亮城市記憶，使文化資產與鄰近場域能激盪出更多火花，並期待以此次改造作為示範點，後續能有更多具有文化資產身分的歷史建物加入改造，帶動台南整體夜間光環境氛圍之提升，讓人們能在夜間愜意步行歷史街區，閱讀台南400年來的迷人故事。