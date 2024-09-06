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彰化小姊姊搶救197天離世！肇事男5萬交保　阿公怒：沒到靈前捻香

▲小姊姊遭無照阿北撞死。（圖／記者唐詠絮攝 ETtoday資料照）

▲小姊姊遭無照阿北撞死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹2月22日遭74歲無照駕駛蕭男撞飛重創命危，10歲小姊姊昨日清晨急救無效離世，9歲妹妹仍在與死神拔中，檢察官昨日相驗遺體，並傳喚蕭男到案說明，訊後以涉過失致死罪嫌5萬元交保，姊妹的阿公相氣憤的說，蕭男從來沒有到孫女靈前捻香，態度非常差，如今希望司法能為他們伸張正義。

▲小姊姊遭無照阿北撞死。（圖／記者唐詠絮攝 ETtoday資料照）

▲妹妹仍在醫院與死神拔河。（圖／彰基醫院提供）

阿公今天忙著為死去的孫女辦理手續，他說，8月16日到警局正式對蕭男提出過失重傷害罪，昨天接到大孫女過世的消息後，警方也通知他到警察局做筆錄，而檢察官下午相驗後，也傳喚肇事駕駛蕭男到場釐清案情。

女童阿公表示，蕭男案發後只到院探視過1次，昨日一人現身接受檢方問訊，也沒到靈前捻香，態度相當不好，「一直扯說他沒錢」，但撞傷2孫女事實擺在眼前，現在就一切交給司法處理。

▲小姊姊遭無照阿北撞死。（圖／記者唐詠絮攝 ETtoday資料照）

▲小姊姊遭無照阿北撞死家人悲痛。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化地檢署檢察官下午相驗小姊姊遺體，並傳喚肇事駕駛蕭男釐清肇事過程，依據警方今年案發時調查，蕭男只有機車駕照，「從未考取行車駕照」，開車行經肇事路口時，當時號誌雖然是綠燈，但未注意車前狀況釀禍；而蕭先前也曾多次違規開車上路，遭警方依道路交通管理處罰條例開罰。

蕭男在案發後曾受訪表示，他現在也在洗腎，年紀大了，開車也不快，因為沒讀書，怕考試不會過，所以也沒去考駕照，但馬路那麼寬，車禍發生時，現場也很暗，但當時他們（指三童）忽然用衝的，發現時已經撞上去了，小孩也倒在車後面了。發生這樣的事，心裡也很自責很難過。

▲小姊姊遭無照阿北撞死。（圖／記者唐詠絮攝 ETtoday資料照）

▲小姊姊遭無照阿北撞成1死1傷。（圖／ETtoday資料照）

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，今年2月22日發生在的車禍案件，陳姓姊妹受傷經送醫後，其中陳姓姊姊在9月5日宣告不治，檢察官獲報後前往相驗，並訊問蕭姓被告，檢察官訊問後，認為蕭姓駕駛涉犯刑法276條過失致人於死，罪刑重大，諭知交保5萬元。

▲小姊姊遭無照阿北撞死。（圖／記者唐詠絮攝 ETtoday資料照）

▲小姊姊遭無照阿北撞死。（圖／ETtoday資料照）

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