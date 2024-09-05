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社會 社會焦點 保障人權

跑山超速挨罰9200元！19歲山道猴拒繳罰單　紅牌重機遭查封

▲139縣道超速拒繳罰緩，執行署查封重機。（圖／彰化分署提供）

▲139縣道超速拒繳罰緩，執行署查封重機。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

八卦山彰化139縣道因為彎道多，長久以來是飆車、壓車耍帥、尬車者的最愛，去年有1名年僅19歲陳姓男子騎乘紅牌 重機在該路段超速3次、其他路段超速闖紅燈等等，累積罰鍰9,200元拒繳，遭到彰化分署核發執行命令，扣押存款，再查封他擁有的大型重型機車，展現強力執法決心，徹底執行到底。

彰化分署表示，陳姓男子分別於2023年6月4日、6月9日及6月25日駕駛紅牌重機，連續3次以超過速限20公里以內的車速，在139縣道6.4公里至9.7公里的路段間遭員警開單舉發，裁罰4,500元，因逾期未繳納，由交通部公路局台中區監理所移送彰化分署執行。

▲當選人拒繳欠款，彰化分署扣押補助款。（圖／彰化分署提供）

彰化分署收案後先以傳繳通知書通知其繳納，陳男仍未予理會，承辦書記官發現陳男除多次在139縣道超速遭裁罰外，亦有其他超速及闖紅燈之違規情形，累欠罰鍰9,200元，皆未繳納，書記官為讓陳男就違章行為付出應負代價，先核發執行命令扣押其銀行帳戶存款，並隨即至陳男住處查封其所有的大型重型機車，本案於強力執法後，罰鍰已全數繳清。

▲警方淨化139縣道抓52件違規改裝車及無照。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方淨化139縣道查違規改裝車及無照。（圖／ETtoday資料照）

彰化分署指出，另一位設籍埤頭鄉的邱姓男子，於2014年至2017年間多次因無照騎乘機車、超速及闖紅燈等違規，遭裁罰共64,320元，其中一次於2016年7月11日騎經139縣道19公里處遭員警開單舉發無照駕駛，但邱男領有身心障礙手冊，且因滯納罰鍰，迄今仍無法重考駕照，執行人員體恤其最近才找到工作後，准許邱男辦理分期繳納，並告知分期後即可報考駕照，邱男也承諾未來會遵守交通規則並按時繳納。

▲139縣道限速下修40公里。（圖／ETtoday資料照）

▲139縣道限速40公里。（圖／ETtoday資料照）

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