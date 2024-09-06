離奇5車事故！國3和美段聯結車追撞　「貨物飛對向」砸中自小客

▲國3和美路段清晨發生5車車禍。（圖／國道七隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號北上187.9公里和美路段，今(6日)清晨3點多發生一起5車車禍事故，1輛車上滿載某大賣場貨物的聯結車，疑未注意車前狀況，追撞大貨車後，失控撞護欄，車上載的貨物全都飛到對向南向車道，又造成1輛轎車撞到掉落物後，又造成2輛轎車相撞，聯結車駕駛受傷送醫，現場一度封閉，清理至接近6點才恢復通車，肇因有待調查釐清。

國道七隊初步調查，國道3號北上187.9公里和美路段，今日清晨3時55分發生車禍意外，24歲柯姓駕駛聯結車，疑未注意車前狀況，追撞43歲李男駕駛的大貨車，然後失控撞內側護欄，聯結車內裝載的貨物飛到對面南向車道，導致1台小客車撞到掉落物，又有另2輛小客車發生碰撞，肇事的聯結車駕駛輕傷送醫。

撞車事故發生後短暫封閉雙向車道，僅開放外側路肩通行，因處離峰時段未造成車流迴堵，並於5時54分排除恢復通車，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。

國道第七警察大隊呼籲，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。