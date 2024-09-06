柯美蘭喊「柯文哲是犧牲的烈士」文章不見了！網酸：可重貼一次

▲柯美蘭（戴帽子、墨鏡者） 。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲深陷京華城案，他第一次被北檢聲請羈押禁見時，柯美蘭就發文表示，8月30日對台灣而言是歷史性的一天，「民主已死，柯文哲只是第一個犧牲的烈士」。之後柯文哲本被無保請回，但5日逆轉，被北院裁定羈押禁見，如今就有網友發現，柯美蘭當初的文章似乎已移除。

柯美蘭1日透過臉書發文，提到8月30日對台灣而言是歷史性的一天，一個政府可以利用司法權和警察權，在毫無證據的狀況下拘捕在野黨領袖，這是獨裁政權的開始，台灣也跟上這波歷史逆流，從民主國家正式成為極權專制國家。

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柯美蘭指出，8月30日後，任何想對抗民進黨貪腐和專制的人，甚至只是妨礙民進黨貪腐的人，隨時會無端入獄，「民主已死，柯文哲只是第一個犧牲的烈士，之後會有千千萬萬個柯文哲，為了民主、為了反貪腐，進入民進黨的黑牢之中。面對極權政府，任何人隨時都會成為受害者」。

如今柯文哲被北院裁定羈押禁見，就有網友留意到，柯美蘭的該篇文章似乎已經移除，因此就在其他篇貼文底下留言，「美蘭啊，你哥又要變成民主烈士了，你可以重貼一次了」、「如果民主已死，你不應該刪文啊」、「不是說民主已死嗎？不是成了烈士嗎？為何要刪文」、「刪文母湯喔，大家那麼認真回應你」。