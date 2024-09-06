批白營京華城案「圍蔣救柯」　游淑慧：拿蔣市府新聞稿護航很荒唐

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲5日因京華城弊案遭收押禁見後，民眾黨隨即在聲明中指出，蔣萬安市府的都發局在1月，監院糾正柯市府自創20%容積獎勵涉及違法時，以新聞稿回應，強調三項容積獎勵合計20%部分，均符《都市計畫法》相關法令程序，有意以此來證明柯的清白。不過國民黨北市議員游淑慧痛批，民眾黨「圍蔣救柯」的行為很荒唐，而且是在偷渡概念，內行人說外行話。

游淑慧提到，民眾黨拿2024年1月24日台北市政府都發局發的新聞稿，扯蔣市府也認同柯市府時代的京華城容積案是合法的。游淑慧說，民眾黨現在想「圍蔣救柯」是沒有意義的，也別再扯都發局公務員墊背，放公務員一條生路。

游淑慧點出，民眾黨這麼做，其實是在偷渡概念，內行人說外行話，而且再次把都發局公務員扯進漩渦裡。她進一步說明，原因在於不管是蔣市府或柯市府，除了市長不同外，公務員都是同樣的人，都發局還是同一個都發局。

「發這篇新聞稿的都發局同仁們，說穿了也是柯市長過去的下屬，也是經手京華城案的同仁們。」游淑慧表示，北市府都發局在面對監察院剛糾正「京華城」案的當下，也只能無奈地繼續講同樣的話已求自保，這個不難理解。

游淑慧狠酸，畢竟做老大的前市長柯文哲、前副市長彭振聲已經拍拍屁股走人卸任，但這些公務員還在，也只能挺下去。

游淑慧坦言，公務員如果當下承認錯，就得自己扛責，說句大實話，這就是一份自保新聞稿，每個被調查者都會先說自己合法一樣，可是本案合不合法，已經不是市政府說了算。

此外，游淑慧透露，她以前就跟蔣萬安說，讓公務員今天的自己，去查昨天的自己，這是沒有意義的，所以議會才成立專案調查小組，司法檢調才要介入調查。

因此，游淑慧強調，京華城案北市府做錯了，就要由第三方監察機制來糾錯，何況刑事訴訟中，都保障了「被告有不自證己罪的權利」，民眾黨內有雙黃律師不會不了解，都發局的做法只是人性的必然。

最後，游淑慧表示，民眾黨這時候就不要再為難公務員，不要吃他們豆腐，不要再扯他們下水，拿這份新聞稿來證明柯文哲的清白，她覺得很荒唐也沒有道義。