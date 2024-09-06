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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲被押！「前幕僚退輔會」真實反應曝光　柯昱安爆感慨

10年南柯夢？柯P被押　小牛爆「退輔會」沒人開心只有唏噓

▲柯昱安今天受訪時說，看到柯P遭押，柯市府「退輔會」群組成員，多半沒有開心，只有唏噓。（圖/報系資料照）

文／CTWANT

針對北院昨日裁定羈押民眾黨主席柯文哲，近期常在媒體評論京華城案、柯政治獻金案的民眾黨前幕僚「小牛」柯昱安，今天受訪時透露，在昔日與柯「翻臉」的前柯市府幕僚群組成的「退輔會」群組中，昨日許多人都與他一樣，沒有開心，只有唏噓。

他回顧，10年前的9月5日是柯文哲首度登記參選台北市長之日，正式開啟柯邁向政壇之路，但10年後9月5日，柯P卻進了看守所，對於多數遭質疑是「柯黑」的前柯P前幕僚而言，情緒上其實沒太多波動，也不像真正的柯黑、綠營側翼，跑到土城看守所外舉牌歡呼，對這些前幕僚而言，只有不勝感慨。

柯昱安分析，10年前柯文哲崛起政壇，是因為背後代表的價值理念，當價值理念逐一崩解，雖然還是有小草繼續力挺柯文哲，但人數恐怕已經越來越少。畢竟大家當時相信柯文哲，不是信他個人，而是柯彰顯的價值。

柯昱安細數，昔日柯文哲彰顯的價值包括「公開透明」，但對這次民眾黨競選帳戶卻是迄今說不清楚，而且還以個人名義買下一間商辦，「這麼好的事情為何不提前告訴大家」，難道是準備給大家一個驚喜？但柯「公開透明的價值」就這樣不見了。

他還說，柯文哲總是批評其他政黨不清廉，但昨日有新聞指，北院羈押庭裁定書中，記載柯文哲對金流的掌控「瞭若指掌、非常精明」，雖然該內容仍僅止於媒體報導，北院並未正式公開裁定書全部內容，外界無法確定媒體報導是否屬實，在地院公布的新聞稿中，也未提及媒體報導的該內容。但如果裁定書公開後，證實媒體所言不虛，那真的與包括他在內等前幕僚「先前認知的柯文哲」天差地遠。

主持人黃揚明在此時插話，提醒柯昱安，該特定媒體報導還無法證實，要特別小心，但柯昱安仍堅持先讓他把想講的話說完，凸顯他對這段時間「前長官」風風雨雨，確實非常感慨。黃揚明等他語畢再度說明，迄今北檢還沒宣布，查出柯文哲在京華城案涉嫌收賄的金流，仍以涉嫌圖利罪為由押柯文哲，法院也還沒有正式審理該案，格外小心翼翼，似乎也擔心柯昱安內心話太直白，又成網軍猛烈攻擊目標。

柯昱安稍後表示，對照柯文哲在兩次北院羈押庭上的說法，第一次柯P說很多事他都不知情，但昨日開羈押庭，根據北院新聞稿及相關新聞，似乎柯針對北檢提出的卷證，部份並沒有否認，也令人意外。但他也說，京華城案柯有無圖利財團，有待司法進一步追查，但柯的政治獻金案，才是凸顯柯的領導能力的問題，例如柯文哲過去不斷強調標準作業程序SOP，但選舉帳務卻是相信李文宗、李文娟兄妹，完全放棄自己一手建立的SOP。

另外，回顧民眾黨與國民黨談總統大選藍白合過程，決策反反覆覆，柯昱安也斷言，幕僚恐怕無所適從，柯最後未能精準拿捏與財團關係恐也與此有關。

柯昱安表示，這些現象，很可能與柯文哲的人格特質有關，柯文哲的「本性」，與後來被加在他身上的「人設」，未必全然相同，反而成為對柯的一種「枷鎖」。而他自己認識的柯文哲，也是信奉「換位置後就應要換腦袋」，一切都以2018年選舉結果作為分水嶺。

「2018年柯文哲所彰顯的政治價值，之後柯還會買單嗎，如今看來恐怕有很大的疑問」，柯昱安舉例，如果現在再去問柯「你當初不是批評財團拿刀叉吃人肉嗎」，他很懷疑柯文哲是否仍對當年說過的話「還有感覺」。

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