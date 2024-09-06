快訊／民眾黨號召支持者全國開講　力挺柯文哲怒喊：對抗綠色黨國

▲民眾黨中央召開緊急擴大會議。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前因京華城案遭檢調聲押，無保請回後檢方抗告成功，5日下午2點北院再開羈押庭，並於傍晚裁定柯文哲羈押禁見。民眾黨6日上午召開中央緊急應變小組擴大會議，宣示為了要對抗綠色黨國體制、守護台灣的司法正義，召集民眾全國開講，抗議司法濫權。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，會議中達成幾點重要決議：第一，全黨上下團結一心，支持柯文哲主席、支持柯主席在司法程序中捍衛清白，「中央緊急應變小組繼續運作，黨務在秘書長周榆修帶領下，一切照常進行」。

第二，黃國昌說，面對賴清德政府如此濫用檢調、司法工具，對柯文哲主席展開政治攻擊跟司法追殺，民眾黨決議動員將在全國各個地方動員全體黨公職開講。

黃國昌表示，全國開講將針對在這次司法程序中，柯主席所遭受到的不當對待，以及在過程中檢調如何透過洩密、扭曲甚至不實假訊息，在司法跟媒體聯手之下，對柯主席所造成不公平的對待，「這不僅僅攸關柯主席的清白，還攸關台灣民眾在民主法治走到今天，是不是依然可以保有公平正義司法程序」。

黃國昌說，第一站，會在這禮拜天晚上6點半，在台北市濟南路的群賢樓前進行第一場開講。接下來民眾黨會進一步強化法律團隊，全力支持柯主席在司法程序上，捍衛柯主席的清白。

「要跟大家報告，柯主席那雙曾經救人無數的雙手，現在正被綠色新黨國銬上手銬。」黃國昌說，這個手銬或許可以囚禁柯主席的肉身，但絕對沒辦法澆熄柯主席的意志，「主席的心智非常非常堅強，他知道他所面臨的是什麼，也知道攸關的不只是個人清譽，更是攸關台灣的民主法治是不是會繼續向下沈淪」。

黃國昌表示，他也要利用這記者會，全體黨公職要向所有支持者致上最深謝意，因為這是一場馬拉松，不是100公尺的賽跑，已經做好長期抗戰的準備，「也希望、呼籲所有支持者，我們共同陪伴柯主席走過這段崎嶇艱難的道路，也共同為台灣司法政治繼續努力」。