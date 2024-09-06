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太想念娘家！婦溜出安養中心迷路　東港警調監視器終尋獲

▲東港分局興龍派出所警員黃志煜、賴儒慧找到洪姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港分局興龍派出所警員黃志煜、賴儒慧找到洪姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東84歲洪姓婦人思念娘家，趁安養中心照顧人員疏於注意外出，但迷路失蹤，東港警分局員警獲悉，沿路調閱10多支監視器，終於在安養中心2公里外產業道路將她找到，讓家屬及安養中心很感激。

▲東港分局興龍派出所警員黃志煜、賴儒慧找到洪姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港分局興龍派出所警員黃志煜、賴儒慧於日前傍晚巡邏時，獲報轄內安養中心有一84歲失智老婦外出失蹤，請求警方協助尋人。

員警獲報了解，得知洪婦有失智狀況，長期居住安養中心，因思念娘家，趁安養中心人員不注意時外出，安養中心發現時遍尋不著唯恐發生意外即報請警方協助。

警方沿路調閱數十支路口監視器搜尋，所幸在天黑之前於距離安養中心兩公里外的產業道路找到她；她向警方稱想徒步走回高雄市林園區的娘家，但是迷失方向，經警安撫她的情緒，將其載返派出所休息，於返回派出所途中她不斷向員警表示感謝；而安養中心及家屬得知找到洪婦放下心中的石頭，頻頻向警方道謝。

東港警分局長高志正表示，為民服務是警方積極推動之工作項目，在民眾有困難時警察會盡其所能給予關懷和協助，讓民眾能感受到警察的敬業和用心。也呼籲家中如有失智的高齡長輩要多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，讓他配戴愛心手鍊，並在身上放置寫有家中地址及聯絡電話的字卡或在其衣物上繡上可聯絡電話，方能平安順利返家。

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