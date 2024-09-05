男家中2樓陽台突倒地不起　屏東警聯手救護人員急送醫脫險

▲屏東警分局海豐派出所警員林哲笠與許家瑋協助陳男就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東市陳姓男子突然在住家二樓陽台倒地不起，家人著急求報警，屏東警分局員警獲報趕到處理，發現他疑似中風，把握黃金救援時間，與救護人員合力將他搬下樓，緊急送醫治療，脫離險境，讓家屬很感激。

屏東警分局海豐派出所警員林哲笠與許家瑋日前執行巡邏勤務時，突接獲報案稱屏東市陳姓男子在住處不明原因倒地不起；兩人趕往處理，發現51歲陳姓屋主不知何故倒臥家中2樓陽台，經觀察其臉部表情顯不協調、右手有無力症狀且語意表達不清，研判極可能為缺血性中風。

▲屏東警分局海豐派出所警員林哲笠與許家瑋協助陳男就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）



由於急性中風患者若能於發生後3小時內給予適當治療，可有效減少後遺症。為爭取送醫時機，警方遂立刻與醫護人員合力在狹窄二樓走廊搬運陳男下樓，緊急送往寶建醫院救治。經急診醫生治療後現已無大礙。其家屬對於警察人員積極協助救護，讓陳男得以脫離險境，表達無限感激。

警方提醒，屏東氣候近期較為炎熱，民眾如忘記及時補充水分，將導致因水分大量流失，使血液變得較為濃稠。腦部血液如有因血液過於濃稠而灌流不足的情形時，即會引發腦中風等病症；因此，家中如有獨居的親屬或年長的家人獨留在家的情況，應要時常主動關懷，確認起居安全，如有緊急狀況可立即撥打110報案專線或就近向各分駐(派出)所請求協助。