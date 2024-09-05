「男友喪母」爸媽不同意她嫁：沒人看孩子　網一句話突破盲點

▲ 有一名女子透露男友喪母但自己父母不同意他嫁，說是怕沒人幫忙照顧孩子，但不少網友卻精闢點出是錢的問題。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANG

不少女性婚後最怕遇到婆媳問題，最近有女子在網上分享與男友論及婚嫁，男友母親在疫情時過世，但自己父母卻反對她嫁，怕沒人幫忙顧孩子；有許多網友贊同她父母說法，但也有人精闢點出一個關鍵原因，就是夫妻倆有沒有錢，直呼「沒有錢才是問題」。

今（5）日有大陸微博博主轉發一名女網友的煩惱，女網友與男友透過相親認識，兩人互看順眼，也有繼續發展的打算，但女網友的父母得知她男友的母親在疫情時離世，卻反對他們結婚，「我父母覺得以後沒人給我看孩子」所以不同意；即便女網友覺得無所謂，但還是忍不住求問結過婚的人，沒有婆婆是否真的有差。

貼文底下有不少人分享他們自身經驗或朋友的故事，「我上班後孩子基本都是我公婆一起帶，煮飯家務也是公婆一起弄，有沒有婆婆不重要，重要的是有一個好的婆婆」、「我同事就沒婆婆，他們家的活都是她幹，過年做飯都是她，打掃衛生也是她，帶孩子也沒人幫忙，唯一好處就是沒有婆媳問題」、「看得出來妳爸媽不會幫妳帶孩子」。

除此之外有一些網友突破盲點，直言「沒婆婆不是問題，沒有錢才是問題」，他們認為如果夫妻倆經濟條件優渥，可以請保母看孩子，因為他們只是怕沒人看孩子，還說女網友父母只是不明講，笑說「只要有錢就行，沒老公都OK」。

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