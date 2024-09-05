警攻堅兵工廠丟擲罕見「辣椒彈」！犯嫌淚流滿面被逮

▲警方啟用罕見的「辣椒彈」，陳男在「淚流滿面」的情況下被逮。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

雲林縣陳姓鐵工涉嫌非法持槍，台中市刑大掌握相關證據，本月初前往鐵工廠攻堅，為避免不必要駁火，警方啟用罕見的「辣椒彈」，逼迫陳男就範，最後陳男在「淚流滿面」的情況下被逮。警方查獲陳男親手改造的「拐杖槍」、「鋼筆槍」，做工精良且專業，經鑑定都有殺傷力，檢方複訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他聲押禁見獲准。

台中市刑大偵七隊6月間接獲檢舉，指雲林縣1名陳姓男子（58歲）疑持有槍支，立即報請雲林地檢署檢察官段可芳指揮偵辦。

警方調查，陳男（58歲）高工就讀機械相關科系，對於機械改造相當在行，因對槍枝有興趣，所以浸淫專研，在改造槍枝前，還透過電腦繪圖，設計槍枝零件的尺寸與構造，進而製造槍枝出來。專案小組蒐證完畢，本月1日前往陳男鐵工廠攻堅。

專案小組到場發現，鐵工廠長約100公尺，相當綿長，外頭還飼養2隻看門犬，陳男看見警方到來，立即逃往工廠內部，警方見狀立即丟擲罕見的「辣椒彈」，刺激性的內容物迅速在工廠內擴張，令陳男一把眼淚、一把鼻涕且呼吸困難，限制行動的效果絕佳。

據了解，「辣椒彈」是警方近期新增的配備，效果如同尋常使用的辣椒水，但有效範圍達數十倍甚至上百倍，警方本次鑑於陳男恐持有大量軍火，加上有看門狗守護，為避免進一步駁火，遂使用辣椒彈攻堅。這次也是中警近來首次使用辣椒彈。

▲「辣椒彈」是警方近期新增的配備，效果如同尋常使用的辣椒水，但有效範圍達數十倍甚至上百倍。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方當場逮捕失去行動力的陳男，並起獲狙擊空氣槍、銀色鋼筆槍、拐杖槍成品及半成品各1支、槍管5支、電鑽、砂輪機、車床、子彈、槍枝電腦精密繪圖、製槍筆記本等證物。其中空氣槍雖裝有狙擊鏡，但鑑定後無殺傷力；拐杖槍是拆解一般登山杖的柺杖頭，改造為具有殺傷力的槍枝；鋼筆槍為改造鋼管筆頭，以拉放方式擊發，2者都是陳男突發奇想、自行改造。

▲拐杖槍、鋼筆槍經鑑定都有殺傷力。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方訊後以違反槍砲彈藥刀械管制條例移請雲林地檢署偵辦，檢察官複訊後聲押禁見獲准。警方也懷疑陳男涉嫌販售槍枝零件，全案正擴大偵辦中。