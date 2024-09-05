獨／最美風景是人！他跟素未謀面店員借1千加油　結局感動萬人

▲洪男走進輪胎行向員工詢問是否可以借1000元加油，沒想到初次見面的員工竟二話不說，馬上掏出1張千元鈔給他。（圖／洪姓男子提供）

記者白珈陽／台中報導

台南一家老字號家具工廠老闆洪姓男子，昨天（4日）開貨車到台中市清水區某輪胎行售後服務，準備返程時突發現身上沒錢加油，無計可施下硬著頭皮，走進輪胎行向員工詢問是否可以借1000元加油，沒想到初次見面的員工竟二話不說，馬上掏出1張千元鈔給他，1000元說少不少，對方卻肯信任他，讓洪男感動大呼「台灣最美的風景是人！」事後他順利返抵台南，以匯款方式歸還1000元，並在網路社群寫下過程，輪胎行員工的善舉引起網友迴響，有萬人點讚。

洪姓業者（49歲）承接家業從事家具業，位在台南市永康區的工廠經營超過1甲子，是老字號家具工廠。洪男表示，台中市清水區一家輪胎行先前向他們訂製商品，昨天下午4時許到店進行售後服務，出發前已經加過1次油，未料返程時發現油竟然不夠，身上又沒帶足現金加油，一時陷入苦惱。

▲洪男昨從台南北上台中進行售後服務，返程時突發現沒錢加油，陷入苦惱。（圖／洪姓男子提供）



過了一會他走進輪胎行，想借錢但開不了口，只好聲稱要借廁所，後來壯起膽子，直接告知店員身上沒錢加油，能否借1000元讓他回台南，沒想到素未謀面的店員，竟滿臉笑容一口答應，讓洪男感到又驚又喜。

洪男自嘲「我一臉長得詐騙樣，對方竟然相信我！」他說，他心裡始終相信台灣人都很善良，經過這次經驗，更讓他深信不疑，也覺得人性本善，很感謝輪胎行員工。洪男回到台南後，立刻請會計將1000元匯給該名輪胎行員工。

記者致電詢問輪胎行，店家表示確有此事，但希望保持低調，僅是幫個小忙，重要的是人與人互相信任。

洪男事後在臉書將此事PO文，引起網友熱議，紛紛讚賞輪胎行員工善舉，也有人說洪男遇到這種情形，可以到派出所尋求幫助，洪男則說「當下他沒有想那麼多」，他並拍下加油站的發票，證明自己確實是借錢加油。

▲洪男拍下加油站的發票，證明自己確實是借錢加油。（圖／洪姓男子提供）



遇到身上沒帶油錢，是否真的可向警方求救？轄區清水警分局表示，民眾如遇車資不足，可至鄰近派出所填寫「川資單」，警方詢明後，民眾再帶著川資單至火車站，站務人員就會讓民眾搭車返家。不過，如果是遇上自己車輛沒油、也沒錢加油，因難判斷民眾所敘是否屬實，仍須視情況而定，較難申請成功。