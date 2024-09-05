面對炎炎夏日　南消第六大隊獲贈冰涼巾消暑

▲台南市消防局第六大隊5日於第六大隊廳舍，辦理緯駿興業有限公司捐贈冰涼巾儀式，由六大隊長邱淵明代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊5日於第六大隊廳舍，辦理緯駿興業有限公司捐贈冰涼巾儀式，由六大隊長邱淵明代表受贈，並回贈感謝狀，以表達對其支持的誠摯感謝。

緯駿興業有限公司負責人吳秉勳表示，對於消防人員的辛勞表現予以肯定與讚賞，平日看到消防人員總是在人民有危難時站在第一線為民服務身感敬佩，也希望在此炎熱的天氣下，能夠讓消防弟兄能夠作業更加舒適。

大隊長邱淵明表示，消防勤務在炎熱的天氣環境下，對於消防人員的工作更加挑戰，在政府資源有限、民間資源無窮下，此批冰涼巾將用於消防人員各項勤務及於火場休息區使用，提供同仁更加舒適之環境。

局長李明峯表示，消防一線同仁相當辛苦，守護台南市民生命財產，藉由此次捐贈儀式拋磚引玉，盼社會各界都可以一起給予消防員支持鼓勵，感謝他們守護大家安全。

市長黃偉哲表示，感謝緯駿興業有限公司熱心公益，不僅造福市民也照顧消防六大同仁的福利，政府資源有限，民間力量無窮，其善舉不僅為消防人員帶來了溫暖與支持，也鼓舞了更多人加入公益行動，共同為社會的進步貢獻一份力量，成為消防人員的強大後盾。