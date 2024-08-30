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逗陣來聽講　南消一大隊至電視台分享六甲火警案探討議題

▲8月中旬於六甲區發生住宅火警，造成一家6口共5人不幸罹難，有鑑於此，台南市消防局第一大隊特別與南天電視台節目「逗陣來聽講」合作，向民眾宣導災時逃生觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲8月中旬於六甲區發生住宅火警，造成一家6口共5人不幸罹難，有鑑於此，台南市消防局第一大隊特別與南天電視台節目「逗陣來聽講」合作，向民眾宣導災時逃生觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

8月中旬於六甲區發生住宅火警，造成一家6口共5人不幸罹難，有鑑於此，台南市消防局第一大隊特別與南天電視台節目「逗陣來聽講」合作，向民眾傳達平時火災預防與災時逃生觀念，期望不再發生類似悲劇。

節目一開始，南消一大隊先與民眾說明火災成因及火勢蔓延的可能因子為何，火災發生之主因為熱源、助燃物及可燃物。熱源即微小火源，諸如電線走火、靜電起火、菸蒂蚊香等；助燃物為氧氣；可燃物則為家中所有可以燃燒之物，如裝潢、家具電器、沙發皮椅、各式寢具與衣物等皆為可燃物。

▲8月中旬於六甲區發生住宅火警，造成一家6口共5人不幸罹難，有鑑於此，台南市消防局第一大隊特別與南天電視台節目「逗陣來聽講」合作，向民眾宣導災時逃生觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而火勢之加劇與蔓延，與家中堆放過多雜物有關，雜物越多則燃燒越迅速猛烈，火勢短時間內快速擴大，不僅阻礙逃生動線，消防隊搶救火勢亦更加困難；其次則為鐵皮加蓋，透天厝頂樓多為鐵皮屋加蓋，加蓋之鐵皮屋頂鮮少有開口，倘若火勢發生，煙熱往頂樓鐵皮蓄積，容易讓火勢更一發不可收拾，六甲火災案便是如此；最後讓火勢更易蔓延的情況為連棟效應，因鐵皮搭建多做為倉庫與神明廳使用，易燃物多火載量大，故建議民眾落實斷、捨、離減災，將雜物清空、通道淨空才能降低成災之可能。

倘若火勢不幸發生，謹記「小火快跑、濃煙關門」。小火之定義：看得到逃生動線、呼吸不會不順暢、皮膚不會感受燒灼，如為上述情況，則迅速往樓下、往屋外逃生，逃生時請大聲呼救，提醒家中成員一起逃生；如果發生大火，濃煙阻礙逃生動線，且呼吸與皮膚感受難耐不適，請立即退回房內關門、開窗戶等待救援，勿再貿然逃生，以免吸入過多濃煙發生危險；如情況危急不得不逃生，則以低姿勢撫牆摸地板逃生。

▲8月中旬於六甲區發生住宅火警，造成一家6口共5人不幸罹難，有鑑於此，台南市消防局第一大隊特別與南天電視台節目「逗陣來聽講」合作，向民眾宣導災時逃生觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，平時火災預防極為重要，避免雜物堆積、電器不用不插電、安裝住宅用火災警報器，並製作1216家庭逃生計畫，落實各項減災工作，家中成員才能住得安心。

市長黃偉哲表示，六甲火警造成5人罹難令人不勝唏噓，鼓勵民眾住家自行裝設住警器，遇火警時可即時通報示警。由於住警器偵測範圍僅有單一空間，因此只靠1顆遠遠不夠，建議每個房間、走廊等都需設置，期望民眾能落實火災預防，不要再發生類似悲劇。

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