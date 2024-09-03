台南麻豆男子屋頂作業不慎跌傷　南消運用繩索技術救援傷者送醫

▲台南市麻豆區1名90歲男子在住家進行屋頂作業時不慎跌落，導致腳部受傷被困屋頂高處，消防人員立即運用繩索技術救援傷者送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區3日下午5時許，1名90歲男子在住家進行屋頂作業時不慎跌落，導致腳部受傷並被困在屋頂高處，麻豆消防隊接獲報案後，立即趕赴現場，運用繩索技術救援傷者送醫。

消防局指出，在麻豆分隊小隊長林啟明指揮下，救護人員迅速攀梯至屋頂對患者進行初步評估，並由隊員邱保源、柯又豪、林邑龍、許峰綜擔任救助人員，協助將其穩妥固定於長背板及籃式擔架上，以確保脊椎穩定。隨後，根據現場高度，救助人員部署掛梯及繩索系統，運用梯階轉折增加摩擦力的方法，進行簡易高所救助。

在救援過程中，利用雙繩系統，主繩作下降路徑而確保繩則提供額外的安全保障，這一系統允許救援人員在確保安全的前提下，精確控制籃式擔架的下降速度，避免患者在運送過程中受到二次傷害，經過精團隊合作，患者被安全送至地面，隨後由救護車送往醫院接受進一步治療。此次救援行動展示了麻豆消防隊在繩索技術運用上的專業性與高效協作能力。

消防局局長李明峯對此次救援行動高度讚賞，並表示此次救災行動展現了消防隊員卓越的專業技術與冷靜的應變能力，成功地挽救了一條寶貴的生命。

第二大隊大隊長王騰毅則表示，這次行動充分體現了消防隊員訓練有素、反應迅速的實力，為市民的生命安全提供了堅實的保障。麻豆消防隊將持續加強各類救援技能的培訓，確保在各種突發情況下，能夠迅速且有效地進行救援行動。在此也呼籲市民在進行高空作業時務必提高安全意識，佩戴適當的安全裝備，並遵循相關的安全規範，以預防意外的發生。