夏日必吃！「最佳消暑食物」TOP8　營養師：同時排便解毒

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炎炎夏日是不是常常覺得胃口很差、吃不下？營養師張語希在粉專上指出「錯誤的飲食習慣會使身體更加燥熱煩悶，不僅會影響到日常生活，還有可能影響到工作效率」，並整理出「最佳消暑食物」TOP8，建議可以加入日常飲食三餐中或是點心中，消暑的同時還能排便解毒。
▲炎炎夏日常常吃不下？營養師建議可以吃以下8種消暑食物。（示意圖／取自NegativeSpace）
1. 冬瓜
清熱解暑效果顯著，幫助排除體內多餘的水分，含有豐富的纖維素，有助於促進腸胃蠕動，幫助消化。
2. 苦瓜
清熱解毒的作用，對於夏季降火非常有效，含有苦瓜素，促進消化液分泌，幫助消化。
3. 山藥
具有健脾養胃的功效，調理腸胃功能，含有豐富的膳食纖維，促進腸胃蠕動，預防便秘。
4. 綠豆
清熱解毒效果顯著，常用於製作清涼的綠豆湯，有助於促進腸胃健康。
5. 黃瓜
含有大量水分和維生素C，有效解渴清熱，有助於腸胃蠕動，幫助消化和排毒。
6. 木瓜
含有木瓜酵素，分解蛋白質，促進消化，清熱降火的作用，緩解消化不良。
7. 火龍果
含有豐富纖維素，促進腸胃蠕動，清熱解暑，適合夏季食用。
8. 西瓜
含有大量水分和維生素C，是極好的解暑水果，幫助清熱解毒，利尿排毒。
▼「夏日最佳消暑食物」TOP8。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）
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