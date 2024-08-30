夏日必吃！「最佳消暑食物」TOP8　營養師：同時排便解毒

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炎炎夏日是不是常常覺得胃口很差、吃不下？營養師張語希在粉專上指出「錯誤的飲食習慣會使身體更加燥熱煩悶，不僅會影響到日常生活，還有可能影響到工作效率」，並整理出「最佳消暑食物」TOP8，建議可以加入日常飲食三餐中或是點心中，消暑的同時還能排便解毒。

▲炎炎夏日常常吃不下？營養師建議可以吃以下8種消暑食物。（示意圖／取自NegativeSpace）



1. 冬瓜

清熱解暑效果顯著，幫助排除體內多餘的水分，含有豐富的纖維素，有助於促進腸胃蠕動，幫助消化。

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2. 苦瓜

清熱解毒的作用，對於夏季降火非常有效，含有苦瓜素，促進消化液分泌，幫助消化。

3. 山藥

具有健脾養胃的功效，調理腸胃功能，含有豐富的膳食纖維，促進腸胃蠕動，預防便秘。

4. 綠豆

清熱解毒效果顯著，常用於製作清涼的綠豆湯，有助於促進腸胃健康。

5. 黃瓜

含有大量水分和維生素C，有效解渴清熱，有助於腸胃蠕動，幫助消化和排毒。

6. 木瓜

含有木瓜酵素，分解蛋白質，促進消化，清熱降火的作用，緩解消化不良。

7. 火龍果

含有豐富纖維素，促進腸胃蠕動，清熱解暑，適合夏季食用。

8. 西瓜

含有大量水分和維生素C，是極好的解暑水果，幫助清熱解毒，利尿排毒。

▼「夏日最佳消暑食物」TOP8。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）

