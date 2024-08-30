南消參與2024年車禍救援挑戰賽　奪得佳績表現亮眼

▲台南市消防局參與2024年車禍救援挑戰賽，奪得佳績表現亮眼受肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

內政部消防署8月28日至30日於南投縣消防基地竹山訓練中心舉辦「2024年車禍救援挑戰賽」，廣邀各縣市消防機關及國外救援單位參與，本次共計12組隊伍報名參加競賽盛事，台南市消防局為此也特別召集曾於歷年比賽得名及救災經驗豐富教官群，前來指導新進選手進行密集訓練傳承比賽經驗。

本次獲獎團隊指導教官有：邱士榮組長、蔡俊鴻小隊長、涂東祺小隊長及許竣瑭教官，由馮智泉股長擔任領隊帶領一群辛勞選手：王大立分隊長、李忠穎、宋致昇、邱保源、吳坤奇、張唯容、王傳勝、黃科樺、施旻峻及李銘鎰等人員參加賽事。

市長黃偉哲表示，車禍發生受困救援案件逐年攀升，近年來電動車的普及化，讓車禍事故在處理上顯得更為棘手且需謹慎應對，民眾也開始重視車輛相關安全及搶救問題。消防局人員為精進車禍救災技能參與全國性的車禍救援挑戰賽，充份展現平時紮實訓練的車禍救援能力，並於該比賽中獲獎為本市爭光，讓市民對消防局的車禍救援及應變能力更具信心。

消防局長李明峯表示，在執行車禍救援任務，相當注重團隊合作默契與彼此信任，所有成員除了平時各項專業技能的熟練操作，指揮官的領導與應變，成員間彼此的溝通協調，都是任務成功與否重要關鍵。

消防局在此次車禍救援挑戰賽獲得優異成績欣喜之餘，也能藉此與各縣市消防弟兄觀摩與互動，相互學習各自的優點及經驗，精益求精，以提升災害救援能力，更加確保民眾生命財產安全。