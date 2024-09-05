26歲日男「約3少女在家狂歡」！　高中生女友離奇暴斃

▲男子誘拐3名未成年少女到家中過夜，其中1名高中生因服藥過量暴斃。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪一名男子與高中生女友以及另外2名未成年少女一同在家中狂歡，其中男子的女友一次服用30至40顆的止咳藥，隔日因服藥過量暴斃。警方5日依誘拐未成年嫌疑將該名男子逮捕。而日本青少年為跟風用藥過量（overdose）成為新的社會問題，雖然大量服藥能快速使情緒高昂，但將伴隨呼吸衰竭、意識障礙等症狀，嚴重者喪命。

根據MBS NEWS報導，警方依誘拐未成年嫌疑逮捕住在大阪府東大阪市的26歲無業男子小坂光。小坂光2日在明知對方為未成年的情況下，誘拐3名少女到她家。

警方3日下午接獲其中一名就讀國中的少女通報稱，有一名女生身體不適。而待警消趕往現場時，女高中生已經心肺功能停止，搶救無效死亡，死因則是急性藥物中毒。

根據小坂光的證言，死亡女高中生在2日晚間一次服用了30至40顆的止咳藥，而死者就是他的女友，其餘2名少女則是女友的朋友。小坂光被逮後聲稱，他以為3名少女已經取得家長的同意才來他家，否認誘拐少女。

日本5月才發生類似事件，一名15歲女高中生25日上午被發現陳屍於另一名男大生的租屋處。當時男大生向警方通報稱，有一名女性友人失去意識、沒有呼吸。

警方趕往現場後，在屋內發現倒地的15歲女高中生，當場確認死亡，並在現場找到大量止痛藥空盒，判斷女高中生是因為服藥過量死亡。

日本因攝取大量成藥而導致「服藥過量」（overdose）的情形越發嚴重，其中頻繁出現在未成年之間。根據日本總務省消防廳與厚生勞動省的統計，光是2023年1月至6月就有5625人因服藥過量被緊急送往醫院搶救。

大量服用感冒藥與止咳藥能夠迅速使人情緒高昂，但是也會造成呼吸衰竭、意識障礙（意識程度降低、興奮過度、躁動）等症狀。