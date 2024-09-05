　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

26歲日男「約3少女在家狂歡」！　高中生女友離奇暴斃

▲▼日本,女高中生,女學生。（圖／CFP）

▲男子誘拐3名未成年少女到家中過夜，其中1名高中生因服藥過量暴斃。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本大阪一名男子與高中生女友以及另外2名未成年少女一同在家中狂歡，其中男子的女友一次服用30至40顆的止咳藥，隔日因服藥過量暴斃。警方5日依誘拐未成年嫌疑將該名男子逮捕。而日本青少年為跟風用藥過量（overdose）成為新的社會問題，雖然大量服藥能快速使情緒高昂，但將伴隨呼吸衰竭、意識障礙等症狀，嚴重者喪命。

根據MBS NEWS報導，警方依誘拐未成年嫌疑逮捕住在大阪府東大阪市的26歲無業男子小坂光。小坂光2日在明知對方為未成年的情況下，誘拐3名少女到她家。

警方3日下午接獲其中一名就讀國中的少女通報稱，有一名女生身體不適。而待警消趕往現場時，女高中生已經心肺功能停止，搶救無效死亡，死因則是急性藥物中毒。

根據小坂光的證言，死亡女高中生在2日晚間一次服用了30至40顆的止咳藥，而死者就是他的女友，其餘2名少女則是女友的朋友。小坂光被逮後聲稱，他以為3名少女已經取得家長的同意才來他家，否認誘拐少女。

日本5月才發生類似事件，一名15歲女高中生25日上午被發現陳屍於另一名男大生的租屋處。當時男大生向警方通報稱，有一名女性友人失去意識、沒有呼吸。

警方趕往現場後，在屋內發現倒地的15歲女高中生，當場確認死亡，並在現場找到大量止痛藥空盒，判斷女高中生是因為服藥過量死亡。

日本因攝取大量成藥而導致「服藥過量」（overdose）的情形越發嚴重，其中頻繁出現在未成年之間。根據日本總務省消防廳與厚生勞動省的統計，光是2023年1月至6月就有5625人因服藥過量被緊急送往醫院搶救。

大量服用感冒藥與止咳藥能夠迅速使人情緒高昂，但是也會造成呼吸衰竭、意識障礙（意識程度降低、興奮過度、躁動）等症狀。

ET快訊
快訊／ 新北地院遭搜索！　51人被逮
快訊／容積率1142%！　高雄市府宣布重新評估
快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！　律師喊：盡力
快訊／柯文哲羈押庭開完了！　北院將裁定結果
快訊／柯文哲重開羈押庭　現場小草人數曝！
鐵達尼號沉沒112年！最新影像曝光　發現消失38年女神像
Lisa曬美照！　丁字褲若隱若現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

駕駛等紅燈「天外飛來一箭」射穿車門！　韓體大失誤射到百米外

醫開刀「誤切肝臟」出大包　美病患失血死在手術台上

26歲日男「約3少女在家狂歡」！　高中生女友離奇暴斃

快訊／慕尼黑「以色列領事館」附近爆槍擊！　1嫌犯被擊中

女礦區尋寶「挖出4kg巨大紫水晶」　驚人尺寸市價達7.5萬元

搭飛機見證「超神巧合」　日男笑：一生只會遇到一次

鐵達尼號沉沒112年！最新影像曝　發現消失38年「戴安娜女神像」

硬開飛機逃生門！韓男害9人送醫下場慘了　法院判賠1745萬台幣

摩羯增強為「超級颱風」橫掃菲律賓15死21失蹤　170萬人受影響

不是溺斃！英富豪遊艇船難「4人死因是窒息」　還原逃生過程

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

駕駛等紅燈「天外飛來一箭」射穿車門！　韓體大失誤射到百米外

醫開刀「誤切肝臟」出大包　美病患失血死在手術台上

26歲日男「約3少女在家狂歡」！　高中生女友離奇暴斃

快訊／慕尼黑「以色列領事館」附近爆槍擊！　1嫌犯被擊中

女礦區尋寶「挖出4kg巨大紫水晶」　驚人尺寸市價達7.5萬元

搭飛機見證「超神巧合」　日男笑：一生只會遇到一次

鐵達尼號沉沒112年！最新影像曝　發現消失38年「戴安娜女神像」

硬開飛機逃生門！韓男害9人送醫下場慘了　法院判賠1745萬台幣

摩羯增強為「超級颱風」橫掃菲律賓15死21失蹤　170萬人受影響

不是溺斃！英富豪遊艇船難「4人死因是窒息」　還原逃生過程

今年衝千萬國際客剛過半　陳世凱坦言：剩一季壓力大

暫不黨紀開鍘應曉薇　國民黨考紀會：等她抗告被駁回才會停權

面對炎炎夏日　南消第六大隊獲贈冰涼巾消暑

好拚！非洲記者團現學中文　集體大喊「別擋住」搶拍各國元首

快訊／涉勾結詐團！新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

快訊／高雄Google街景車遭夾撞　前後「咪咪帽帽」2傷慘況曝

東京迪士尼「海洋夢幻泉鄉」超細節攻略！這「兩樣」具備才能入場

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

捲京華城弊案遭收押！沈慶京、吳順民提抗告　北院專人送交高院

駕駛等紅燈「天外飛來一箭」射穿車門！　韓體大失誤射到百米外

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

國際熱門新聞

即／台男在越南遭「當街刺死」！

中國人搶迪士尼達菲熊　手段嚇壞日本人

日本癡漢偷拍1000女！　針孔偽裝成石頭

網美背全裸拍辣照　下秒「遭火車撞飛」

小行星墜落台灣視角曝　菲目睹火球超震撼

小胖弟苦練5年成健美先生　19歲冠軍驟逝

下藥性侵妻200次不夠　男找72人輪流上

鐵達尼號殘骸最新影像　發現消失38年女神像

世界Top1「最愛外遇」國家！泰國奪冠

乘客「在座位上狂腹瀉」　281人航班緊急降落

選美小姐「跟男友壞壞」忘關直播！性愛音檔外流

印尼發現多起「M痘疑似病例」

倫敦高樓惡火調查出爐　英首相致歉

郵輪船員性侵　女乘客獲賠近4億

更多熱門

相關新聞

上半年行人死亡「不降反升5.8%」　2大肇因曝！陳世凱：加強執法

上半年行人死亡「不降反升5.8%」　2大肇因曝！陳世凱：加強執法

交通部長陳世凱今(5日)主持上任首場道安記者會，今年1月到6月交通事故30日死亡達1428人，降低9%，達7%降幅目標，行人死亡則高達183人，不降反升5.8%，且比去年未停讓行人重罰前更高，交通部長陳世凱表示，行人死亡2成因車輛未停讓行人、1成9為行人闖行，9月加強執法，增加見警率。

台日大戰明開打！鎖定三投迎戰強敵

台日大戰明開打！鎖定三投迎戰強敵

白俄逮「日本特務」　日使館證實1男遭拘留

白俄逮「日本特務」　日使館證實1男遭拘留

藥局大賣雪花冰　竟摻日本管制藥

藥局大賣雪花冰　竟摻日本管制藥

台灣超市密度超越日本　全年營收可望破2500億元再創高

台灣超市密度超越日本　全年營收可望破2500億元再創高

關鍵字：

誘拐未成年藥物過量日本死亡

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

汪建民肺腺癌4期「電療65次」

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面