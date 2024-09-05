白俄逮「日本特務」還拍專題猛報！　日大使館證實1男遭拘留

▲白俄今年7月逮捕一名涉嫌在烏克蘭邊境進行情蒐的50多歲日本籍男子。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

白俄羅斯國營電視台5日播出一則名為《東京武士敗北》的專題報導稱，白俄當局今年7月逮捕一名涉嫌在烏克蘭邊境進行情蒐的50多歲日本籍男子。日本大使館證實了這項消息，並稱目前正積極提供協助，但詳細情況無法公開。

根據NHK報導，白俄國營「第一電視台」（Belarus-1）在5日播出一則名為《東京武士敗北》的專題報導稱「有一名日本情報機構的成員被拘留」，該名日本籍男性涉嫌在白俄羅斯與烏克蘭的邊境附近蒐集情報並拍攝軍事設施。

日本駐白俄大使館證實，今年7月9日有一名50多歲的日本男性，因違反白俄羅斯的國內法被當局拘留，目前正透過會面等方式給予協助，但關於該男子的姓名、所屬機構，以及是否承認被拘留的罪名等，當局仍在調查當中，無法公開詳細情況。

專題影片中顯示，該名日籍男子自稱叫Nakamishi Masatushi，並用流利的俄語說，「我的活動可能對白俄羅斯造成危險。」

內閣官房長官林芳正5日在記者會中表示，基於保護日本國民的立場，已進行領事會面並提供協助，確認其健康狀況無問題，「關於拘留的原因、經過及詳細身份等，當地當局仍在調查，且涉及個人隱私，因此無法公開。政府將繼續提供一切可能的支援。」