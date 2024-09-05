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上半年行人死亡「不降反升5.8%」　2大肇因曝！陳世凱：加強執法

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部長陳世凱今(5日)主持上任首場道安記者會，今年1月到6月交通事故30日死亡達1428人，降低9%，達7%降幅目標，行人死亡則高達183人，不降反升5.8%，且比去年未停讓行人重罰前更高。交通部長陳世凱表示，行人死亡2成因包括車輛未停讓行人、1成9為行人闖行，9月加強執法，增加見警率。

交通部今公布最新交通事故統計，今年1月到6月交通事故19萬2864件，30日死亡人數達1428人，相較去年同期少了141人，降低9%，達到每年降低7%目標，受傷25萬7380人，減少4.9%。

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為洗刷行人地獄污名，去年6月底起對汽車未禮讓行人重罰，不過交通部統計，今年1月到6月行人死亡達183人，不但未達降低7%目標，還反而增加5.8%，比去年同期、也就是重罰上路前多了10人死亡。

此外，今年6月交通事故有3萬2596件，其中30日死亡235人，減少25人，大幅降低9.6%。行人6月死亡也增加6人。

▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

▲今年1月到6月交通事故統計。（圖／交通部提供）

此外，今年1月到6月行人死亡統計，新竹市增加10人最多，死亡累計12人；台中市增加7人，死亡有28人；桃園市增加4人，死亡達27人；高雄市也增加4人，死亡達到15人；嘉義市增加4人，死亡也達6人；新竹縣也增加4人，死亡為5人。

交通部長陳世凱表示，行人死亡的肇事樣態統計和分析，顯示未依規定停讓行人占20%，比例相當高，另外行人未依標線穿越道路，也占19%，加起來約40%，未來除宣導教育外，更重要的是執法，也已跟警政單位溝通，執法可更加強，見警率再增加，無論汽車或行人違規，都是目前造成行人死亡最高的兩個比例，除教育外，也會窮盡一切工程方式改善，最重要的執法強度也希望能夠增加。

陳世凱說，他自己開車有點慢，遇到驚險事件不多，但摩托車和汽車搶道，是大家都感受得到的問題，他開車觀察也發現有車輛未依照規定禮讓行人，他自己開車很標準，都要禮讓行人，在路上看到不少車輛做不到禮讓，這部分要更加強。

▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

▲今年1月到6月行人死亡比去年同期增加。（圖／交通部提供）

交通部路政及道安司長黃運貴表示，今年1月到6月行人死亡很遺憾比去年同期增加10人，主要是去年死亡人數比較少，今年有增加現象，也是未來要跟各地方政府和相關單位精進防治工作；交通部也已在8月行文給未達標縣市，督請務必積極加強防制作為，9月也增加見警率。

陳世凱指出，520後最重要的就是落實「五打七安」，道安是七安最重要的一環，交通部業務包含海陸空和氣象，道安是交通部重中之重的業務，今天是他上任以來第一場正式記者會，以道安做為開端，代表未來交通部最重要工作就是行人和道路安全，也是最重要使命。

陳世凱強調，總統賴清德宣示希望2030年能達到交通事故死亡降低50%成目標，等於每年至少要降7%，今年1到6月道路交通事故件數和死傷，都比去年同期減少，其中30日死亡人數減少141人，減少9%，目前已初步達成目標，未來將繼續努力，控制好每年降低7%目標。

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