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學前特教班師生比1:4「暑期、課後變1:15」　教團籲加強人力

▲孩子,玩伴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲全教產呼籲補足學前特教班暑期、課後師資人力。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者楊惠琪／台北報導

新竹市國小附設幼兒園發生3歲學童獨自跑到馬路事件，全國教育產業總工會今指出，此事件除了歸咎校園安全管理失當，更凸顯幼兒園師生比未調降導致人力不足，近期就接獲多縣市幼教老師陳情，學前特教班平日師生比為1:4，但暑期、課後照顧班就變成1:15，呼籲教育部應有更多人力支援公幼。

全教產表示，新竹市某國小附幼前天傳出3歲幼童在午休時間獨自跑到馬路上，雖然該校校長表示，該時段幼兒園老師正協助幼兒上廁所、另1名教師正回覆家長電話，除了校園安全管理失當外，更凸顯幼兒園人力不足的窘困。不只普通班外，近日也接獲多起公幼學前特教班師資人力不足的陳情。

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全教產指出，接獲台中市教師陳情，學前特教班平日師生比是1比4，但一樣是學前特教班的孩子，到了暑假的加托及課後照顧時段的師生比卻變成1比15，嚴重影響照顧品質，也讓幼教老師不堪負荷。進一步調查發現，包括高雄市、桃園市也有類似情況。

全教產說，針對學前特教班平日課後留園及暑假加托課後照顧時段的師生比，僅有台北市訂有「台北市公立幼兒園集中式特殊幼兒課後留園專班實施計畫」，建議教育部督促各縣市政府能比照台北市訂定暑期及課後留園標準，以免影響照顧品質，減輕幼教老師負擔也確保幼童安全。
 

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