竹北恐怖幼兒園！「輕微不當對待」師免調職　林月琴：教育局無失職？

▲民進黨立委林月琴召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

竹北嘉豐幼兒園驚爆虐童，民進黨立委林月琴3日召開記者會，受害A家長出面表示，小孩回家說「被老師用腳夾住讓我不能動」，調閱相關監視器竟發現更多不當對待的內容，而家長說明會表示要停職人數為7人，最後停職人數卻只有4人，仍有涉不當對待的人員可接觸孩童。林月琴強調，當孩子遭遇不當對待事件，地方政府應明確請「教保服務人員請假、暫時離開校園現場或調離現職不繼續接觸孩子」，教育局不該消極怠惰，或疑似縱放業者和行為人，導致後續受害孩童越來越多。

A家長出面說明，7月3日小孩回家說「被老師用腳夾住讓我不能動」，於是7月4日他向老師詢問，但老師否認。7月10日又發現小孩被留在行政辦公室一整天，全身髒兮兮、回家後發現屁股大片尿布疹，決定調閱相關監視器，影片顯示，老師用棉被綑住小孩、單獨留置小孩在黑暗的廁所、強迫餵食餐點及感冒藥、粗魯拉扯小孩、推額頭，導致小孩跌倒撞到地板，並言語霸凌。詢問園長時，對方說不知情，後來又改口說有看到影片，但只請老師解釋卻沒有追蹤處理，也沒有按時通報。家長說明會時，園方承諾停職7名人員，但最後只有4名停職，「我發現後真的非常錯愕、難過和生氣」。

林月琴表示，到A家長看完監視器後，7月11日決定去警局報案，並同步通報教育局，舊園長竟提出希望家長能先跟老師溝通，不要直接通報教育局，是家長堅持通報；園方明顯未盡通報職責、存在隱匿行為，而根據112年教育部制定的《教保人員違法事件調查處理辦法》明定縣市主管機關知悉違法事件後，2日內需由審查小組決定是否受理，一旦受理進入調查，就有通知學校暫時停職之義務。但教育局啟動調查後，不但7月17日、7月19日才將幼幼班的2位老師停職，目前仍有1位涉及不當對待老師、教保組長及行政會計等未停職，甚至能繼續接觸孩子，而教育局回覆家長卻稱，教育局與調查委員初步判斷這幾位老師為「輕微」不當對待，暫時無需調離現職。

林月琴批評，在嘉豐幼兒園的Google評論上，早可看到有家長留言園方有不當對待情事，在教育部全國教保資訊網上，仍可發現負責人、老師遭罰，可見不當對待情事之嚴重，但連續3年來，嘉豐如同北市信義區幼兒園狼師案，甚至疑似共犯結構，導致不當對待接連發生、受害的孩子如滾雪球般增加，教育局調查過程中有無失職？

林月琴強調，本次藉由記者會希望向社會大眾再次說明，當孩子遭遇不當對待事件，地方政府應明確請「教保服務人員請假、暫時離開校園現場或調離現職不繼續接觸孩子」，避免類似信義區幼兒園狼師案一再重演，教育局不該消極怠惰，或疑似縱放業者和行為人，導致後續受害孩童越來越多。本辦日前也請教育部研擬並匯集民間團體意見，於今年9月訂出「教保服務人員違法事件調查指引」，處理如：不當對待認定委員會委員比例均等、裁處合議制等問題，都會納入未來修法方向，避免損及兒少權益的事件不斷發生。