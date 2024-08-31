加州「校園無手機法案」！在校手機全上鎖　校長：考試成績提升了

▲該法案出發點認為學校是專注、學習和成長的地方，學生應該遠離手機的干擾。（示意圖／達志影像）

文／中央社

加州州議會近日通過法案，規定學校在兩年內制定政策，限制或禁止學生在上課期間使用手機，可使用置物櫃或磁性鎖袋等方式管理學生手機。

共和黨籍加州眾議員胡佛（Josh Hoover）提案的3216號法案又稱為「校園無手機法案」（Phone-Free Schools Act），獲得加州參眾議會跨黨派支持，於29日通過立法，將由加州州長紐松（Gavin Newsom）簽署。

這項法案要求加州所有公立學校在2026年7月1日之前制訂政策，限制或禁止學生在上課期間使用手機。 紐松的態度也是支持學校限制手機，他日前呼籲學校制訂相關措施，強調手機對學生的心理健康、學業表現和社交能力可能會有不良影響，認為學校是專注、學習和成長的地方，應該遠離手機的干擾。

紐松簽署這項法案之後，加州將成為全美第5個限制學生在學校使用手機的州，其他已經實施類似政策的州包括印第安納州、明尼蘇達州、俄亥俄州、維吉尼亞州。 根據這項法案，各學區必須與學生、家長和教師協商，共同制訂政策，每5年修訂一次。法案允許學校使用置物櫃或Yondr鎖袋來限制學生使用手機。

Yondr鎖袋是一種材質柔軟的手機大小布袋，開口設置磁性鎖，學生把手機放進袋內的時候會自動上鎖，直到下課之後到指定地點、接觸磁性裝置之後才會解鎖。 這項法案允許例外情形，包括個別教學需要、醫療需要或緊急狀況時，學生可以使用手機，例如糖尿病學生可能需要手機監測血糖。

「洛杉磯時報」報導，一所已經實施手機禁令的學校校長指出，限制學生使用手機之後，有助提升學生的考試成績、減少校園暴力事件，讓老師更專心教學，學生之間有更多互動，午餐時間恢復熱鬧氣氛。 報導指出，對於一些資源有限的學校而言，落實手機禁令需要配套措施支持。一所學校的校長指出，添購Yondr鎖袋就需要2萬美元（約新台幣64萬元），校方需要相關的補助措施。