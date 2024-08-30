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台南市調增公幼午餐及點心費基準　黃偉哲：讓幼兒吃得更健康家長免負擔

▲台南市長黃偉哲宣布，自113學年度起，台南市公立幼兒園午餐費將由現行每月795元調高為990元、點心費也由每月800元調高為990元，調幅高達25%。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲宣布，自113學年度起，台南市公立幼兒園午餐費將由現行每月795元調高為990元、點心費也由每月800元調高為990元，調幅高達25%。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升幼兒用餐品質並兼顧幼兒成長所需營養，台南市調增公立幼兒園午餐及點心費基準，並積極向中央爭取增加補助款，113學年度終獲中央同意，市長黃偉哲宣布，自113學年度起，公立幼兒園午餐費將由現行每月795元調高為990元、點心費由每月800元調高為990元，平均每天每位幼兒餐點費調高18元，調幅高達25%。

為了減輕家長負擔，調增費用約4864萬1197元全部由政府負擔，今天是開學日，也是黃偉哲送給幼兒一個最好的禮物，受惠幼兒達1萬312名。

▲台南市長黃偉哲宣布，自113學年度起，台南市公立幼兒園午餐費將由現行每月795元調高為990元、點心費也由每月800元調高為990元，調幅高達25%。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市自2002年於「幼托整合」後所訂定之公立幼兒園午餐費及點心費收費基準，已逾10年未更動，隨著近年物價上漲，幼兒餐點費確有調整之必要，經向中央反映，教育部已同意於113學年度調整公立幼兒園午餐費及點心費最高上限，因此台南市公幼自113學年度起調整午餐費及點心費金額，調增後的差額將由市府和教育部一起分攤，讓幼兒吃得更好更健康、家長免負擔。

教育局鄭新輝局長表示，113學年起公幼午餐費將從每人每日36元調增至45元、點心費也由每人每日36元調增至45元，等於每人每日餐點費達90元，將比現有基準調高18元，讓各園有更充足的餐費，為幼生提供更好的餐點品質及營養來源。

▲台南市長黃偉哲宣布，自113學年度起，台南市公立幼兒園午餐費將由現行每月795元調高為990元、點心費也由每月800元調高為990元，調幅高達25%。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鄭新輝局長進一步表示，有鑑於幼兒是良好飲食習慣培養的重要時期，教育局將自本學年度起，全面推動幼兒飲食營養教育，已規劃完成「幼兒飲食營養教育大補帖」方案，以「我的餐盤」六個口訣設計教案活動，讓幼兒從小養成喜歡吃原型食物，及養成均衡飲食的習慣，後續還會擴充相關幼兒健康飲食教育方案，希望家長也能一起配合推動，讓每位幼兒健康、快樂的成長。

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