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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲陷弊案　吳思瑤預測立法院新會期：藍白合可能還是密不通風

▲▼吳思瑤 聯訪 柯文哲 新會期朝野攻防 民進黨po文指導北檢又刪文 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院新會期即將開議，民眾黨主席柯文哲此時捲入京華城弊案，也讓各界好奇未來是否仍是「藍白合」。民進黨團幹事長吳思瑤說，就綠營角度，還是希望跟大家和和氣氣，以民生優先的法案擴大合作，但目前觀察柯文哲的司法案件，藍白似乎又站在一起，預判到新的國會會期，藍白可能還是一個密不通風的合作默契。

吳思瑤說，民進黨團希望各黨都應當司法歸司法，政治歸政治，法院的事法院解決，但國會的事一定要民意優先，所以像是之後幾項人事同意權，立法院不能夠去癱瘓其他憲政機關的運作，而總預算攸關的是人民，也希望在野黨都關心台灣的發展，至於法案的部分，只要是具有社會高度正當性、社會所期待的民生法案，民進黨團依舊是期待朝野合作，不會放棄努力，司法歸司法、政治歸政治。

吳思瑤表示，京華城的弊案上，本質上就是藍白合作的弊案，因為涉案的是國民黨籍的，從行賄者、中間人，收賄者也涉及可能就是民眾黨主席，所以在弊案的本質上，藍白他們都同在一條船上難以切割。現在觀察起來，針對國家司法獨立辦案的這個最基本的法治精神，藍白似乎也聯手，要去帶風向進行扭曲，甚至鼓動民粹來推翻國家的司法公正性。

吳思瑤指出，從這些合作的跡象，或者說是已經成形的合作默契，當然綠營也預判到新的國會會期，藍白合可能還是一個密不通風，但民進黨團不會放棄，只要是福國利民的法案，希望大家能夠捐棄政黨的成見，讓立法院成為全民的立法院。

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