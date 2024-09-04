獨／多縣市「開學沒校車可搭」　教育部急協調：補助學校租交通車

▲教育部證實，仍有部分學校仍在進行學生專車招標作業。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

本周中小學已經開學，卻爆發部分縣市學生專車停止服務。教育部證實，全國仍有零星學校仍在進行學生專車招標作業，原因包括駕駛在疫情期間轉職，以及學生搭乘人數減少而影響廠商投標意願，教育部將提供學校租賃交通車費用補助，並透過跨局處協調，提供多元通學方式滿足學生通學需求。

本周一（2日）全國中小學開學，但確有部分縣市爆發學生專車停止服務狀況，但嘉義卻出現學生專車臨時停止服務，導致學生被放鴿子狀況，讓外界關心是否其他縣市也有類似狀況。

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教育部證實，到本周一為止，全國高中以下仍有零星學校正在進行學生專車招標作業，學校目前以小額採購方式，租用車輛載運學生及提供既有公車或客運資訊供學生參考運用。會出現上述狀況，主因是大客車駕駛人在疫情期間轉職而影響人力，加上部分縣市在大眾交通運輸規劃日益完善，提供學生優惠票價，導致學生搭乘人數減少，考量成本因素而影響廠商投標意願。

面對上述狀況，教育部表示，國教署持續透過相關措施及資源，提供學校租賃交通車費用補助，並協助解決偏遠地區交通不便之通學問題。同時也已在今年4月、7月函請地方政府與學校儘早規劃交通車招標事宜，掌握後續辦理情形，在8月也召開3次會議，關心學校招標情形，另請學校預劃其他多元通學方式，確實宣導學生及家長知悉並參考運用。

針對「公車進校園」(增加班次、調整班次、延繞駛)有急迫需求學校，教育部指出，將以個案方式，函請交通部公路局協處，並在8月27日完成全國需求調查並提供交通部公路局研商協處。國教署將持續配合擴大公車進校園之政策，每學期定期調查學校學生需公車「增加班次」、「調整班次」或「延繞駛」等具體需求事項，逐步建置大眾運輸網絡，提供學生便捷之通學方式。