　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度實習女醫遇害促新法通過！　「性侵致死」最重擬判死刑

▲▼印度實習女醫疑遭性侵殺害，醫師持續罷工。（圖／路透）

▲ 印度實習女醫疑遭性侵殺害，引發醫師罷工。（圖／路透）

文／中央社記者李晉緯新德里4日專電

印度發生實習女醫遭性侵致死案，引發全國抗議潮，案發所在地西孟加拉邦（West Bengal）議會昨天通過新法，若性侵導致被害人死亡或成為植物人，加害者可被判處死刑，但法案需總統慕爾穆（Droupadi Murmu）同意後才會生效。

位於西孟加拉邦的加爾各答，一名女實習醫師8月在R.G. Kar醫學院暨附設醫院（R. G. Kar Medical College and Hospital）遭性侵殺害，案件在全國受關注，甚至引發抗議潮，因此被稱為「達米妮案2.0」。

2012年引發全球關注印度性侵問題的「達米妮案」，是一名23歲女大生在新德里的公車遭6名男子毆打、性侵，最後傷重不治的駭人事件。

今日印度（India Today）報導指出，西孟加拉邦的新法，擬將性侵案的最低刑期由3年拉長到7年。

印度「德干前鋒報」（Deccan Herald）報導則整理出這次新法幾項重要條款，包括性侵罪若成立，加害者可被判無期徒刑不得假釋，並處罰款；若性侵導致被害人死亡或變成植物人，加害者可被判處死刑，並處罰款。

此外，也將更嚴格執行兒童性侵害防治法（Protection of Children from Sexual Offences, POCSO）。對於性侵案件還要設立特別工作小組，在初步報告出爐後21天內對被告施以懲罰，且所有審判流程需30天內完成。

西孟加拉邦並撥出12億盧比（約新台幣4.6億元），用來保障醫師、護理師進出的動線上都有足夠安全防護。至於以酸液攻擊人被定罪者，將面臨終身監禁、不得假釋的情況。

印度新德里電視台（NDTV）報導提到，這次西孟加拉邦新法，在該邦朝野都有共識下，順利於議會通過，但須總統同意才會生效。這意味著，即便地方議會的法案有爭議，只要總統同意，邦議會通過的法案也可以實施。

報導指出，總統會根據部長們的建議決定是否同意，這就影響到中央是否同意正式立法，不過西孟加拉邦執政的全印草根大會（All India Trinamool Congress）是中央執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）的主要政敵，此法前景有待考驗。（編輯：張芷瑄）

ET快訊
遭罵「轉當柯黑」賺錢！　他通告費全捐了
快訊／「吊臂斷裂」畫面曝光！吊籃墜落3命危1重傷
美股「未爆彈」醞釀中！　美銀曝周五關鍵
快訊／基本工資調漲4.08%！　勞工明年保費估每月新增56元
快訊／重大工安意外！　4人墜落失去生命跡象
快訊／味全龍外野手任意引退
快訊／台中多個派出所突遭搜索　5警被帶走
快訊／最低工資連9漲！明年起調升至2萬8590元、時薪190
快訊／愷樂罕見動怒！　開轟「賣友求榮」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度實習女醫遇害促新法通過！　「性侵致死」最重擬判死刑

希臘乾旱水庫乾涸！　「淹沒40多年」村莊重見天日

日本姬路城門票喊漲「翻3倍」！　外國旅客入場費逼近3000日圓

奧客退散！東京「顧客騷擾防止」條例草案出爐　2025年4月上路

變態韓男「持武士刀」隨機砍死鄰居！監視畫面曝：滿身血整理頭髮

俄軍攻擊烏克蘭西部爆巨響3死逾30傷　波蘭戰機急升空

以軍槓上政府？　警告「加薩軍事行動一旦擴大」危及人質性命

搶4000萬遺產「3槍爆頭奪命」！　女殺妹妹一家三口判54年

俄軍飛彈又來！烏克蘭全境空襲警報　利沃夫住宅被轟至少6傷

27歲男「斷手筋」陳屍水溝！　普吉島知名海灘爆殘虐棄屍案

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

賈永婕接101董座「對美女質疑一定有」　「負責美麗時尚」小S想去辦公室喝香檳

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

印度實習女醫遇害促新法通過！　「性侵致死」最重擬判死刑

希臘乾旱水庫乾涸！　「淹沒40多年」村莊重見天日

日本姬路城門票喊漲「翻3倍」！　外國旅客入場費逼近3000日圓

奧客退散！東京「顧客騷擾防止」條例草案出爐　2025年4月上路

變態韓男「持武士刀」隨機砍死鄰居！監視畫面曝：滿身血整理頭髮

俄軍攻擊烏克蘭西部爆巨響3死逾30傷　波蘭戰機急升空

以軍槓上政府？　警告「加薩軍事行動一旦擴大」危及人質性命

搶4000萬遺產「3槍爆頭奪命」！　女殺妹妹一家三口判54年

俄軍飛彈又來！烏克蘭全境空襲警報　利沃夫住宅被轟至少6傷

27歲男「斷手筋」陳屍水溝！　普吉島知名海灘爆殘虐棄屍案

台北移車女王「一次動6台」歪頭黏緊緊！苦主震驚現身　網幫高調

賴清德遭俄羅斯嗆「狗吠」　謝龍介酸：先制裁停買俄天然氣

台積電、美光為何砸錢買群創、友達廠房？一文看懂深意

父喪期竟對堂妹出手！色男「不舉」性侵未遂　竟誣她主動爬上來

北海道拉麵之旅！踏入被廢站的寂靜之地　一入口勾魂蒜香嘴裡噴發

蕭翔文帕運奪銅歸國「榮耀屬於大家」　恩師因他圓了奧運夢

彭啟明視察草屯垃圾山　喊話鄉親：別只要台積電不要焚化廠

狂飆169.8公里制霸全場　天使新秀刷新本季最速紀錄

有夠衰！15萬檔車才買1個月　台中妹停車...慘被自小客擊落

假面夫妻？老公爆包養嫩妹逼墮胎　天后闆妹照常放閃「同框豪哥遊日本」

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

國際熱門新聞

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

被尪下藥9年遭72男性侵　她勇敢公開審判

邀72男「性侵妻」對女兒也下手

女選手剛比完奧運！遭前男友「潑汽油縱火」

印尼公布13免簽國家、地區　台灣未入列

「超夯防身小物」機場安檢大NG

屍體堆滿地！剛果爆「大規模越獄」129死

俄空襲烏克蘭釀322死傷　拜登聲明強烈譴責

媽媽要和男友私奔！狠殺3歲女拋屍灌木叢

北韓淹水太丟臉　金正恩震怒「槍決」地方官

海拔3000公尺墜谷　奧迪義大利總經理身亡

罕見！「深海隱士」現蹤南極

太空人滯留2個月　太空船突傳砰砰敲門怪聲

瀕死4階段　1聲音就知道快走了

更多熱門

相關新聞

邀72男「性侵妻」對女兒也下手

邀72男「性侵妻」對女兒也下手

法國71歲老翁多明尼克（Dominique Pelicot）下藥迷昏妻子，並且邀請72名陌生男子性侵老婆。除此之外，他也對女兒下藥，並且趁著孩子昏迷時，強行拍攝裸照，並且全部儲存在電腦資料夾內。

辣妹聚餐遭同事撿屍！醒來「全裸躺床上」

辣妹聚餐遭同事撿屍！醒來「全裸躺床上」

被尪下藥9年遭72男性侵　她勇敢公開審判

被尪下藥9年遭72男性侵　她勇敢公開審判

媽媽要和男友私奔！狠殺3歲女拋屍灌木叢

媽媽要和男友私奔！狠殺3歲女拋屍灌木叢

英女遊巴黎被帶去酒吧「下藥性侵」

英女遊巴黎被帶去酒吧「下藥性侵」

關鍵字：

印度西孟加拉邦性侵死刑抗議

讀者迴響

熱門新聞

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！逼墮胎對話曝

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

快訊／愷樂證實兒子已出生！罕見動怒「被賣友求榮」

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

快訊／北投女墜樓亡　目擊民眾被噴滿臉血

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

孫其君醜聞纏身淡出「轉戰英文家教」

《星鳴特攻》上市2週墜毀

快訊／雲林重大工安意外！4工人高空墜落命危

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

快訊／北捷「板南線卡住」塞爆　上班族哀號

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

女客搭車「雙腿大張露春光」　嗆運將：有得吃還不吃罪大惡極

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面