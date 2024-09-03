狠母要和男友私奔！看劇現學屠3歲女「拋屍灌木叢」　家中地板全是血

▲印度一名媽媽為了和男友私奔，親手殺害了自己3歲的女兒。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度一名媽媽婚內出軌後，為了與男友私奔，竟殘忍地殺害了自己年僅3歲的女兒，將屍體藏入行李箱後拋屍灌木叢中。目前這名媽媽已被警方逮捕，並正對此案展開進一步調查。

據NDTV等外媒報導，印度8月底在一個灌木叢中尋獲一隻被人丟棄的紅色行李箱，打開後赫然發現一具3歲女童的遺體。警方隨後迅速成立特別調查小組，並在女童家中發現地板、水槽和陽台都佈滿了血跡，女童的母親卡嘉兒（Kajal）則失去蹤影。

警方調查後發現，卡嘉兒2年前與一名男子發生了婚外情，並試圖要離開丈夫。然而，由於男友不願接受她的女兒，因此卡嘉兒便決定割斷女兒的喉嚨，然後將屍體塞入行李箱，丟棄在住家旁邊的灌木叢中。

最後，警方在男友家中尋獲卡嘉兒，她也承認犯罪，還表示她是從印度真實犯罪選集系列劇《犯罪巡邏隊》（Crime Patrol）》獲得靈感，學會殺人與棄屍的手法，並策劃這起謀殺。

警方目前未發現卡嘉兒男友直接參與這起謀殺案的證據，因此他尚未被拘留，而男友得知女子殺了女兒後就一直未返回家中。目前，法醫小組將持續深入調查，以確定更多案件細節。