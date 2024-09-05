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桃園鐵路地下化「中原車站」動土　施工團隊好多中原校友

▲桃園「中原車站」動土

▲桃園「中原車站」。（示意圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園鐵路地下化「中原車站」動土祈福儀式，4日於車站預定地舉行。中原大學土木系主任張德鑫出席活動表示，中原車站因緊鄰中原大學而以該校命名；殊不知，參與本次工程的施工團隊有多人均是中原土木系畢業校友，包括：鐵道局局長楊正君、台灣世曦副總何泰源、亞新工程副董事長高宗正等人士，展現中原土木對於台灣工程界的貢獻。

交通部鐵道局局長楊正君表示，今日回到母校中原附近，這是他參與多次開工典禮以來，內心最興奮、最感動的一次。感謝桃園市府與地方民眾對國家重大交通建設的支持，期許工程如期如質完工，未來嶄新的中原站將提供更優質的鐵路運輸服務。

▲桃園「中原車站」動土　　

▲「中原車站」路段鐵路地下化工程，施工團隊大多為中原大學土木系校友。（圖／中原大學提供）

中原大學校長李英明說，在「中原60」的長程規劃中，即完成校園規劃綱要計畫，以中原車站為中心，延伸大學發展腹地。在明年即將邁向「中原70」之際，中原大學已於新中北校區建置多功能體育園區、科技園區，積極服務地方民眾，形成科技、人文及健康廊帶。

中原大學在學學生人數超過一萬六千人，中原車站的設置除了可讓師生擁有更便捷的交通環境，對於校園景觀也會有重要影響，預期將翻轉中原大學入口意象，塑造校園新願景。

未來中原車站啟用後，將鏈結桃園市政府的中原文創園區、鄰近的中壢工業區、中原大學本身的科學園區、多功能體育園區，以及中原大學豐沛的教學研發能量，再加上中原大學每年將近四百場的藝文音樂活動，串聯附近熱鬧商圈、人口稠密的社區，相信將會促成以中原車站、中原大學為核心，蓬勃發展的、健康活力的「大學城」。

中原大學表示，中原車站緊鄰新中北校區，未來由車站進入校園的腹地，右側佈滿成蔭老樹，擁有珍貴的自然資源和優越的空間格局，此區規劃的主要構想是完全保留現有的喬木，並且以此茂密的森林園區做為中原大學未來展現大學意象的特質，營造出一個以人為本、與自然共存的校園開放空間。

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