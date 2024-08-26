桃園鐵路地下化環南路地下道施工3階段封閉　警籲請用路人改道

▲桃園鐵路地下化環南路施作地下化軌道箱涵連續壁及鋪設平面臨時軌，將3階段封閉部份車道，警方實施交通疏導措施。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為因應桃園鐵路地下化工程，平鎮區環南路地下道將施作地下化軌道箱涵連續壁及鋪設平面臨時軌，將分3階段封閉部分車道，今日為第1階段封閉東西向內側各1車道，桃園市政府及轄區平鎮警分局將依交維計畫實施交通疏導措施，提醒用路人留意並提早改道。

▲▼警方於拆除工程期間，除將派遣機動警力針對週邊交通加強疏導，也籲請用路人提早改道行駛。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮分局交通組組長王瑞程表示，鐵道局規畫環南路地下道封閉採3階段施工，第1階段封閉東西向內側各1車道，第2階段封閉東側快車道及外側機車道，第3階段則封閉北側快車道及外側機車道，預計工期為369天。今日為封閉施工後上班首日，因事前有效宣導，用路人大多都有事先改道而行，尚無發現壅塞情形。

平鎮分局相關交通疏導措施如下：

一、警力疏導(平日)：7時至9時、17時至19時

(一)中豐路與環南路口。

(二)延平路與環南路口。

二、義交疏導：

(一)日間：

1、中豐路與環南路口。

2、延平路與環南路口。

3、新富四街與環南路口。

4、新德街與環南路口。

(二)夜間：

1、環南路與新富四街口。

2、環南路與新德街口。

警方於拆除工程期間，除將派遣機動警力針對週邊交通加強疏導，維護交通秩序外，也籲請用路人提早改道行駛，替代道路可利用延平路、新德街及金陵路銜接振興西路通行，以避免耽誤行程造成不便。