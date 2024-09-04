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台鐵桃園中原車站地下化工程今動土　預計2030年完工

▲▼台鐵桃園CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程舉行動土典禮，預計2030年完工 。（圖／鐵道局提供）

▲台鐵桃園CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程舉行動土典禮，預計2030年完工 。（圖／鐵道局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園鐵路地下化工程持續進行，鐵道局今（4日）舉行「CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程」動土典禮，象徵內壢車站以南地下化工程全面啟動，新中原車站為地下3層，設置1座島式月台、3處出入口，投入約175.5億元，預計2030年完工。

鐵道局表示，台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫於2020年9月奉行政院核定，縫合鐵路沿線兩側地區，均衡都市發展，同時消除路線內20處鐵路平交道、8處地下道及8處陸橋，改善平交道造成的交通問題，計畫總經費為1047.93億元。

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其工程範圍北起鶯歌鳳鳴陸橋北側，南迄於平鎮台66線，橫跨新北市及桃園市，全長約17.96公里，除現有桃園、中壢及內壢站外，並新增鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤車站，桃園車站及中壢車站，亦分別與桃園捷運綠線G07站及機場捷運A23車站以共構方式興建，方便民眾轉乘大眾運輸系統。

▲▼台鐵桃園CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程舉行動土典禮，預計2030年完工 。（圖／鐵道局提供）

▲CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程今（4日）動土 。（圖／鐵道局提供）

鐵道局指出，CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程由榮工公司承攬，工程金額約175.5億元，預計2030年底完工，新設中原車站為地下三層，設置1座島式月台、3處出入口，月台層皆設無障礙電梯、電扶梯、樓梯等提供旅客等候與搭乘列車之空間。

鐵道局表示，在工業開發興盛的南桃園，以本基地鐵路地下化終結鐵道切割遺憾，使其南側大學師生生活範圍，得以連結北側綠意盎然的公園用地。再將基地北側開闢的轉運站園區，結合既有的工業、居住及學區等都市資源，增添區域特色。

桃園市長張善政及鐵道局楊正君等人出席動土典禮，楊正君致詞表示，要求施工團隊加強交通維持與落實環境保護，減輕對民眾的衝擊與不便，期許如期如質完工，未來新中原站將提供更優質的鐵路運輸服務。

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