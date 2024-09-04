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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲二番戰「小草集結」成功申請路權！警公布集會遊行範圍

▲柯文哲5日重開羈押庭，預計將有一批支持者再次到場表達聲援。圖為日前小草聚集靜坐抗議 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲柯文哲5日重開羈押庭，預計將有一批支持者再次到場表達聲援。圖為日前小草聚集靜坐抗議 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者閔文昱／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，無保請回4日被高院撤銷並發回地院更裁，將於5日上午9點30分開庭。為此，柯文哲的支持者（也被稱為「小草」）已成功申請愛國西路的集會遊行路權，預計將有一批支持者再次到場表達聲援，而警方稍早也公布集會遊行範圍，並將派出400名警力進行維安，以確保安全與交通秩序。

據了解，柯文哲的支持者已成功申請到9月5至6日每日上午8時至晚上10時，在中正區愛國西路的集會遊行路權。中正一分局已核准舉辦「司法正義」集會活動，並將彈性管制集會現場周邊博愛路等路段，視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。

中正一分局4日晚間發布新聞稿指出，警方將派出400名警力進行維安，並將自5日上午7時起，在小南門周遭集結。此外，警方也將在台北地檢署門口擺放護欄拒馬，提前防範部分支持者騷動，呼籲參與集會的民眾理性表達訴求，切勿有違規占用車道等行為，並應配合員警的指揮疏導，如有違法脫序之行為，將依法處理。

▲警方公布管制範圍。（圖／中正一分局）

▲警方公布管制範圍。（圖／中正一分局）

警方也呼籲，駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並請駕駛人與用路人遵守員警的指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。

回顧案件，柯文哲因京華城案遭地檢署聲押禁見，儘管台北地院裁定無保請回，但北檢3日提出抗告，經過一天審理後，高院駁回原先「無保請回」裁定，將在5日上午重開羈押庭。

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柯文哲京華城案集會遊行警方交通秩序

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