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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂柯文哲被關激喊「法官不能有顏色」　朱立倫盼司法別預設立場

▲朱立倫出席「KMT接班人計畫」青年招募專案發布記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲朱立倫出席「KMT接班人計畫」青年招募專案發布記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，北院今（5日）下午召開羈押庭，外界關注裁定結果，而依照北院強制處分專庭法官輪值表，可能由法官呂政燁審查，呂過去開庭時，曾嗆當事人「我就是綠色法官」，法界研判柯遇上呂恐壓力大。國民黨主席朱立倫對此表示，法官怎麼可以有任何的顏色之分？全國都在看，希望司法公平。

柯文哲上午出門時，並未對法律攻防多作回應，但見到大批媒體守候，仍直呼「你們太誇大了」。被問到今天開羈押庭的攻防議題，柯文哲說，「不要啦」，隨即走向平時座車。媒體隨後追問如何看待高院認為積極介入、如何看待前台北市副市長林欽榮、前台北市都發局長林洲民都對京華城案發聲等議題，柯文哲均不回應。

朱立倫上午出席「KMT接班人計畫」青年招募專案發布記者會，會後受訪被問到是否擔心柯文哲被關？朱說，國民黨立場一定是堅持程序正義，捍衛司法公平，勿枉勿縱不是口號，不能羅織也不能臆測。

朱立倫續批，民進黨提名的大法官很誇張！很多是意識形態守護者，法官怎麼可以有任何的顏色之分，這個案子全國都在看，希望司法公平，不要預設立場。

至於國民黨台北市議員應曉薇因涉入京華城貪汙案遭羈押禁見，國民黨下午將召開中央考紀會決定是否黨紀處分。朱立倫說，對所有考紀案都尊重制度，由地方黨部考紀會呈報中央考紀會，嚴格執行考紀原則。
 

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