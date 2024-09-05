曝柯文哲好戲才要開始！　游盈隆分析：現在是上斷頭台前的時刻

▲檢調偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲原獲無保請回，檢方提起抗告後，高院裁定發回北院更裁，北院今(5日)下午重開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭調查約談，2日凌晨裁定無保請回，北檢提出抗告，高院4日撤銷原裁定，於今(5日)下午再召開羈押庭。對此，民意基金會董事長游盈隆5日表示，柯文哲的「好戲才剛開始」，真正重頭戲都在法庭一審、二審發生，被告可以暢所欲言，那時才是關鍵。他也認為，現在是柯從政10年以來，準備上斷頭台前的時刻，但是否從此一蹶不振？都還言之過早。

游盈隆接受中廣節目《千秋萬事》訪問時表示，高院發回更裁的重點，不是柯文哲可能「積極介入」，而是有一些其他考量，檢方花了這麼大力氣偵訊，地院卻做出讓外界意外的無保請回，所以高院回應社會民意，雖然他們說「純粹基於法律考量」，但這樣的裁定並不讓人意外。

游盈隆表示，柯文哲跟民眾黨面臨從政以來最大危機，對民眾黨來講，已經是「滅黨危機」，而對柯文哲來講，也是從政10年以來，幾乎準備上斷頭台之前的時刻，的確是非常嚴重危機，但是否從此一蹶不振？成為全民公敵、萬惡不赦的騙子？都還言之過早。

游盈隆認為，「好戲才剛開始」，如果對於美麗島大審有印象的話，就會發現，真正重頭戲都是在法庭一審、二審時候發生的，目前包括檢察官、法院的偵訊，都在一種秘密狀態，事後才發出消息，可是到了一審、二審，被告就可以暢所欲言，將心路歷程充分講出來，那個時候才是關鍵！

游盈隆說，柯文哲從8月9日至今，呈現出來的，顯然有很多不合常理的地方，包括柯文哲所做的事、危機處理能力，看起來都不像是一個擔任過2任市長、當過黨主席，碰到事情能妥適應對的狀態。

游盈隆再說，京華城容積率案是另個問題，但柯文哲還有太多需要對社會大眾講清楚的事情，柯總說「一次就講清楚」，但真正覺得已經清楚的只有少數人。

最後，游盈隆強調，到目前為止，柯文哲對大眾的疑惑、以及當初行政作為的心路歷程，外界都還是不知道、不清楚，現在台灣社會輿論爆炸的時刻「愛之欲其生、惡之欲其死」，每天網路世界、政論節目就像「有仇報仇、有恩報恩時刻」，外面很多輿論也是不實言論，但也有不少是柯文哲需要去面對跟解釋的，問題就在於「他有沒有能力說清楚、有沒有意願說清楚」，所以柯不能像傳統政客什麼事都不做，就能安全過關。

▼民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）