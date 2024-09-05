談京華城！網友留「很快會吃慶記」　媒體人嘆：柯文哲是黑道老大

▲北院今日重開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，遭檢廉搜索約談並聲押。媒體人張禹宣指出，被疑似為小草（柯文哲支持者）的網友威脅「你很快就會吃慶記」，他傻眼直呼，柯文哲根本是耍流氓的黑道老大，指揮網軍進行霸凌，壓不住輿論抨擊就用暴力恐嚇，逼人閉嘴，「我不會退縮，我只會吼得更大聲」。

張禹宣在臉書發文貼出截圖，疑似為小草的網友在YouTube公開留言，「放心！柯文哲最多進土城，但你很快就會吃慶記~」。張禹宣對此發出聲明，只要被「開」，柯文哲必須負完全責任，民眾黨就是背後始作俑者，「已聯繫警方，明天將正式報案。」

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張禹宣提到，從沒見過一個多案貪污被告，敢揚言要聚眾百倍千倍滋事恐嚇司法人員，藉以影響判決裁定。從來沒見過一個政黨，為了維護一個多案貪污被告，公然的詆毀司法公信，羞辱同案檢察官。從來沒見過一個黨團，甘願將自己淪作貪污被告的鷹犬，將監督問政力量作為威脅自保的工具。

從來沒見過所謂的民主，是指揮大批的網軍進行霸凌，眼見壓制不住輿論的抨擊，竟然上綱到威脅人身安全的暴力恐嚇，想要逼人閉嘴。

「柯文哲你不是黨主席，只是耍流氓的黑道老大。民眾黨不是第三勢力，就是黑道堂口的民眾堂」，張禹宣強調，不管是用網軍、子彈，或是各式各樣的霸凌恐嚇，也絕不會退縮，「我只會吼得更大聲，直到把你送進去關也不會停止，十倍、百倍奉還。」