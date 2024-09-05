要小草別上街！柯文哲籲正常生活　民眾黨：賴政府沒倒、我們不能先倒

▲柯文哲5日上午離開家門，搭車前往台玻大樓。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，北院5日預計下午2時重開羈押庭。民眾黨5日發布3點聲明，呼籲支持者認真工作、正常生活，但由於4日晚間傳出有租借5、6日共兩天的愛國西路路權，被問到會不會號召支持者聲援？民眾黨秘書長周榆修強調，柯文哲呼籲支持者認真工作、正常生活，因為這是長期抗戰，不能「賴政府還沒倒、我們先倒」。

民眾黨緊急應變小組5日上午10時在中央黨部召開「全黨齊心捍衛清白」記者會，發言人李頂立先說明民眾黨3點聲明，第一，民眾黨全黨上下團結齊心要捍衛柯文哲清白；第二，黨公職業務不會停下，認真工作為台灣服務，也呼籲小草們認真工作、正常生活。

李頂立提及，第三，此次看見政治追殺、假新聞風向及偵查上不當瑕疵，面對這一些賴清德政府的偵查濫權，讓假訊息引導風向，不公不義侵蝕台灣民主法治，民眾黨給予嚴厲譴責。

針對民眾黨有申請鄰近北檢的愛國西路路權，但卻呼籲支持者認真工作、正常生活，是否代表沒要號召群眾到北檢外聲援？但網紅「館長」4日直播又說會跟民眾黨舉辦遊行？周榆修回應，有關於申請場地部分，是組織部副主任林昭印用個人身份申請。

周榆修提及，其實3、4日有透過民眾黨台北市議員陳宥丞申請路權，而這一次則是林昭印，考量體恤警察辛苦，且作為遵守法律的政黨，基本上用意很簡單，就是要避免發生不必要的危險，所以有做申請。

周榆修指出，柯文哲呼籲支持者認真工作、正常生活，因為這是一個長期抗戰，不能干擾司法，也不能「賴政府還沒倒，結果我們先倒」，所以正常生活、認真工作。

▼民眾黨應變小組會後記者會，秘書長周榆修。（圖／記者屠惠剛攝）