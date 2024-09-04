歷年全民遭詐數據攏係假！打詐儀表板新上路：單月金額破百億

▲警政署8月30日公布打詐儀表板上路，台灣嚴重的詐騙犯罪數據至此才真實呈現。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

內政部、警政署165反詐騙網8月30日同步公布「打詐儀表板」，並把過往刑案紀錄系統和E化報案受理平台的民眾遭詐財損數據統一，致使台灣今後的詐騙犯罪數據得以真實呈現；往年僅對外公布刑案紀錄系統「較為美化的數據」，舉例來說，2024年初、內政部公布台灣全般詐騙案件財損金89億4千餘萬元，但從打詐儀表板施行後，眼尖民眾發現光是今年7月，台灣全民遭詐騙金額就高達110.11億元、6月財損也高達102億5千餘萬元，可以預估2024年全台詐騙財損金額必定突破千億元大關，過往使用假數據呼攏民眾的政府官員，難道沒有行政責任嗎？

根據刑事局過往公布近5年的詐騙犯罪數據，從2019年起全年度的台灣民眾遭詐財損金額為42.93億、後續年度為42.55億、56.1億、73.23億，2023年飆升為89.44億元。歷年公布的數據顯示，詐騙犯罪近2年從台灣民眾A走近160億元，但《東森新媒體ETtoday》記者私下詢問承辦詐騙犯罪的外勤基層警員，令人意外的是，沒有任何警察相信歷年刑案紀錄表數據，甚至有警員私下笑稱「年度全般詐欺金額，後面應該加個0才是真實」。

警界普遍樂見內政部及警政署願意變更過往「僅公布刑案紀錄表」資料粉飾太平陋習，認為透過打詐儀表板可讓府院高層認知到「詐騙犯罪」侵蝕台灣民生經濟嚴重狀況，已達腐蝕國家根基的程度。若以今年年度詐騙財損金額達1500億、同年度台灣國家總預算2兆7252億元計算，光是詐騙犯罪，一年可撈走國家總預算約5.5%金額。

諷刺的是，政府、行政院從2010年7月成立打詐國家隊迄今，所公布的所有年度財損數據，都是金額最少、無法呈現詐騙真實犯罪嚴重性的「刑案紀錄表」數據；面對過往官員對於詐騙犯罪數據的粉飾太平，內政部長黃世芳及警政署長張榮興上任後，歷經內部會議討論後，決心讓民眾看到詐騙犯罪的真實數據。

警政署打詐儀表板新制上路後，才把刑案紀錄系統認定的「1案1件」同步改成「1被害人1件」，後者方有可能詳實紀錄被害人數和遭到詐騙總金額，詐騙犯罪侵害基層民生嚴重程度才得以浮現。外勤警員希望，對於重複施行詐騙犯罪、毫無悔改的罪犯能施行「三振罰法」，提高刑度和強制賠償制度，並修法增加檢警及金融機關攔查金流的權限，「起碼要追上詐團洗錢的速度」，方能言有效打擊犯罪。



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