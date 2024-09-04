幫詐團跑腿被抓　衰女坐牢中又挨告慘噴21萬元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）與5人合作從事詐騙行為，以投資貨幣賺取價差等名義，在2021年10月間向A女進行詐騙，導致A女損失21.4萬元；事後她被逮捕並被判刑1年3個月確定，沒想到人還在牢裡又挨告，日前被台東地院法官裁定應賠償A女損失的21.4萬元。

▲小芸因案被判刑入獄，還要賠償A女損失的錢財。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，小芸與暱稱「天偌」、「阿樂」以及另外3人從事詐欺取財及洗錢行為，「阿樂」所屬的詐騙集團成員在2021年間以投資貨幣賺取價差的名義，誆騙A女進行投資，讓A女將21.4萬元匯入人頭帳戶，再由「天偌」、「阿樂」下達指示，讓小芸前往收款。

小芸依照指示前往高雄市某咖啡廳，向對接人收取39萬元，再把錢拿去台中市某場所購買虛擬貨幣，並轉出2萬元虛擬貨幣至指定的收款地址，藉此製造金流斷點，隱匿犯罪所得去向。後來小芸被檢方起訴，刑事部分被法官依3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑1年3個月確定。

A女不滿受騙，又對小芸提出民事訴訟。小芸承認檢方起訴的事實，但她強調自己現在正在坐牢，也沒有錢可以償還，縱使出獄之後有意願工作，也不一定能找到工作、賺到錢。

不過，台東地院法官認為，A女依民法侵權行為之法律關係，請求小芸賠償損失的21.4萬元，為有理由，應予准許，最終仍判小芸應給付A女21.4萬元，全案仍可上訴。