「邂逅仙女＋公主」9人被騙81萬元　結局只衰到他

記者黃翊婷／台北報導

已為人父的阿興（化名）將自己的銀行帳戶資料交給詐騙集團使用，導致9人誤信詐團的約會或投資話術，共計損失81萬8601元，他也因此挨告。士林地院法官日前審理此案，考量到阿興已與其中1名受害者成立調解，犯後態度尚可，最終依法判處他有期徒刑3個月，併科罰金4萬元，罰金部分得易服勞役40日。

▲詐團成員大打「美女牌」或主張有穩賺不賠的投資，誘騙受害者匯款。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

判決書中記載，9名受害者在2022年2、3月間分別透過IG、LINE等通訊軟體結識詐團成員，包含暱稱為「你的舒舒仙女」、「你的公主」、「可愛的花花」等人，他們向受害者聲稱獲得約會或投資機會，只要註冊會員並儲值就能達到目的，成功騙得81萬8601元。

9人發現受騙之後，紛紛報警或尋求相關單位協助；檢警循線追查，發現受害者的錢都匯入阿興的銀行帳戶。阿興到案之後，起初他矢口否認將銀行帳戶的存摺、金融卡及密碼、網路銀行帳號及密碼提供給詐團使用，直到法院審理期間才改口坦承犯行，並與其中1名被害者成立調解。

士林地院法官認為，考量到阿興犯後態度尚可，過去沒有任何犯罪紀錄，也沒有因為本案獲取任何報酬，最終依幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處他有期徒刑3個月，併科罰金4萬元，罰金部分得易服勞役40日，全案仍可上訴。