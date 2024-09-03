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AI美女誘62痴情男陷情網！調酒師被騙187萬　警拘16名詐團成員

▲有竹聯幫弘仁會背景李嫌經營投資詐騙以AI美女圖誘騙民眾投資匯款。（圖／記者張君豪翻攝）
▲有竹聯幫弘仁會背景李嫌經營投資詐騙以AI美女圖誘騙民眾投資匯款。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局「打詐情資研析小組」會同偵二大隊第一隊分析165專線報案紀錄，發現有黑幫詐團透過假交友方式進行投資詐欺，經分析情資後，研判該詐欺機房位於桃園地區，刑事局與桃園市八德、龜山分局、北市信義分局、基隆市刑大科偵隊共組專案小組，報請桃園地檢署日股檢察官指揮。

警方鎖定有竹聯幫弘仁會背景的李男（25歲）與女友張女（22歲），利用在桃園機場捷運A7站旁即八德市承租3處社區大樓成立投資詐騙話務機房，讓旗下話務手透過IG和X等社群平台透過盜用、AI生成的美女頭像、誘騙民眾可約會並索取私密影像，並透過加LINE網聊戀愛。

▲有竹聯幫弘仁會背景李嫌經營投資詐騙以AI美女圖誘騙民眾投資匯款。（圖／記者張君豪翻攝）▲有竹聯幫弘仁會背景李嫌經營投資詐騙以AI美女圖誘騙民眾投資匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

詐團並誘使被害人加入包含Msbpit、Imtron、PoontPay、Earthpooirt等假投資網站，民眾先註冊支付1千元會費後，這些由男生扮演的假美女話務手會以家人生病罹癌急需「醫療費用」騙民眾可投資金額獲利，第二線客服人員再向被害人聲稱需繳納8.7萬、17萬、32萬元新台幣才能獲利出場。

警方調查期間有被害民眾直覺有異，認為這些隱身在社群平台帳號後的不一定是正妹，該詐團男性話務手還得拜託集團女共犯，幫忙錄製安慰語音誆騙被害人、經警方清查發現最少有62位民眾遭詐騙，且清一色是男性被害人，受騙總金額高達新台幣600萬元！其中財損金額最多的是一名家住新北市的陳姓調酒師，誤信美女邀約投資話術被騙187萬。

▲有竹聯幫弘仁會背景李嫌經營投資詐騙以AI美女圖誘騙民眾投資匯款。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查、李男以3萬元底薪聘僱話務手，並以期約分潤7%方式抽傭，例如騙民眾投資100萬元，話務手就可抽7萬元分潤，而主嫌則可抽取每位話務手總詐騙金額的15%。

刑事局4月25日拘提該詐團、有竹聯幫弘仁會背景的李姓負責人到案，並逮捕同案共犯話務手共16人到案，警方並當場查扣手機73支、sim卡19張、租賃契約4份、強波器主機1組、監視器鏡頭2組、監視器主機2組、螢幕1台、現金新台幣2萬7千餘元、金項鍊、戒指、賓士轎車1輛等證物。

5月14日逮捕李男的張姓女友到案，警訊後依觸犯詐欺、組織犯罪條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，經檢察官聲押後14人獲准，1人15萬元交保，少年則遭收容。
 
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