國慶官網中國製作？　慶籌會澄清：全由台灣在地廠商製作

▲立法院長韓國瑜主導國慶籌備委員會，2024年國慶主視覺出爐。（圖／翻攝中華民國讚國慶臉書、記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

113年國慶大典將至，但有民眾發現，「113年國慶官網」的程式註解出現簡體字，疑似委託陸籍人士製作。對此，慶籌會澄清，本次國慶官網製作於招標契約均明訂本案涉及資通訊軟體、硬體或服務等相關事務，廠商的執行團隊成員不得有陸籍人士，並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品，「國慶網站是委由台灣在地廠商製作，團隊成員皆非陸籍人士」，感謝國人的關心。

慶籌會表示，國慶網站程式註解存在簡體字之情形，查係廠商於網站設計問題時，使用語言模型查詢技術文件與解決方案，因為是中文語言模式，故註解會夾雜簡體字，業請廠商完成修正，國慶網站並無陸資廠商及陸籍人士製作，請國人放心。

慶籌會進一步指出，為保護國慶網站之資通安全，於開放瀏覽前均經數位發展部資通安全署及第3方資安廠商進行網站滲透測試與弱點掃描，並導入內容傳遞網路（CDN）與設有網頁應用程式防火牆（WAF）、入侵防禦系統（IPS）及防毒軟體等機制，以避免網站資安風險。

慶籌會說，感謝各界給予國慶網站建議與支持，將持續改善與精進，國慶為中華民國一年一度最重要慶典，邀請各界在10月10日一同歡慶國家慶典到來。