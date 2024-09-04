高雄11人涉水房洗錢13億獲判無罪　二審大翻盤全要關

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓男子等11人在高雄以及中國成立水房，涉嫌洗錢高達13億元，但一審11人均被裁定無罪。檢方不滿提出上訴，高雄高分院3日公布二審結果，全部改判有罪，分別為6個月至2年不等的有期徒刑。

▲劉男等11人涉嫌洗錢，二審均被改判有罪。圖為高雄高分院外觀。（資料照／記者陳宏瑞攝）

一審判決書中記載，劉男與真實身分不詳的中國籍人士合夥，在高雄市成立「御鑫支付」轉帳水房，並陸續招募10名員工，負責提供越南銀行帳戶給不特定的賭博網站轉帳賭博款項，累計經手的轉帳金額高達越南盾6127.5億元（約新台幣7.7億元）。

另外，劉男還在中國成立「皇聖支付」經營地下匯兌，並以相同手法進行人民幣轉帳洗錢，累計經手的轉帳金額高達人民幣1.2億元（約新台幣5.4億元）。檢方認為劉男等人涉犯洗錢等罪，但一審因罪證不足，11人均被裁定無罪，檢方不滿提出上訴。

高雄高分院二審法官認為，雖然劉男等11人均否認犯罪，但他們對水房收付的金流前後供述不一，11人自述的經濟狀況、收入也與上述高額金流不相當，加上本案水房的所在位置、營運情形，與一般金融機構或經登記註冊的支付公司不同，因此難以認同水房所收付的款項具有合理來源。

二審法官3日做出裁定，撤銷一審無罪判決，改依特殊洗錢罪判處劉男有期徒刑2年，其餘10人同樣依特殊洗錢罪分別判處1年2個月至6個月不等的有期徒刑。