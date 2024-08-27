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科林公益捐贈桃園百萬助聽器　幫助助弱勢聽損市民

▲科林公益捐贈桃園百萬助聽器

▲科林公益捐贈桃園百萬助聽器。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

科林國際助聽器公司捐贈市值100萬元數位助聽器，給桃園市有聽力需求的民眾，27日於市府舉行捐贈儀式，由社會局長陳寶民代表受贈並回贈感謝狀。陳寶民期科林的善心，讓聽損者重拾聆聽的美好、擁有良好社交與生活品質。

「科林」公司經理蔡鋕鑫表示，為提高民眾聽力意識、提供公益資源服務弱勢，該公司進行科林聽力巡航守護失智助聽器公益捐贈計畫，其公益精神與桃園市辦理「助聽器銀行」服務有相同的理念。

▲科林公益捐贈桃園百萬助聽器

▲陳寶民局長回贈感謝狀。（圖／社會局提供）

而隨著高齡社會來臨，長照高齡人口數成長，聽覺健康照顧益顯重要。桃園市助聽器銀行，提供聽覺輔具諮詢、試用、借用及社區宣導，並結合聽力篩檢服務巡迴各行政區的社區照顧關懷據點，促使民眾及早發現微聽損並及時尋求協助，同時有效提升生活溝通品質。

社會局表示，科林捐贈的公益助聽器，將透過助聽器銀行進行受理申請，媒合予有聽力需求的經濟弱勢民眾，提供聽覺專業諮詢及適配、領用到最適宜之聽覺輔具，並接續銜接相關資源獲得完善的聽力服務。此公益捐贈期間至114年2月28日，只要為18歲以上桃園市民，並領有低收或中低收入戶證明，且聽損程度為輕度聽損~重度聽損(40分貝~90分貝)含單側聽損之民眾，可與受理窗口聯繫：桃園市助聽器銀行，專線電話0972-096-502。

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