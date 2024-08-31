陳傑憲、彭政閔簽名球助攻　彰化分署攜手中職校園宣導法治

▲行政執行署彰化分署赴南投名間鄉三光國中宣導。（圖／行政執行署彰化分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

法務部行政執行署彰化分署日前赴南投縣名間鄉三光國民中學，進行法治教育暨反詐反毒校園巡迴宣導活動，灌輸該校棒球隊學生守法的觀念，並結合中華職棒大聯盟贈送練習球、模擬拍賣球星陳傑憲及彭政閔的簽名球，希望透過同學們影響家庭與社會，促進社會善的循環。

彰化分署長郭景銘於8月27日帶領同仁至三光國中，親切問候暑假期間仍持續不斷到校練習的小球員，說明這次與中職攜手合作的活動目的，除使守法公民從校園紮根、強化學生詐騙防制觀念及深化反毒意識，也為熱愛棒球運動及刻苦訓練的每位球員盡一份心力。

活動中也讓球員模擬拍賣程序，拍賣物品即為中職熱情贊助提供的簽名球，拍賣官也專業地介紹棒球明星，希望提高價格、增加買氣，球員們為取得心中偶像的簽名球，更不斷地以彰化分署提供的自製代幣加碼競價，最後透過合資拍定的同學們都開心地與簽名球合影，慶祝人生第一次的拍賣會成功得標。

此外，行政執行官也介紹行政執行工作內容，讓學生理解行政執行機關公義與關懷兼具的執行方式；分署同仁則以生動、逗趣的話劇，呈現執行人員現場執行酒駕義務人及查封動產的程序，加深同學對執行業務的印象，劇情中也穿插與學生互動式的問答，讓小球員舉手並表達自己的想法，同時潛移默化地灌輸球員防制詐騙的意識、理解不能碰觸毒品的重要性。