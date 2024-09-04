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日本人吃水餃習慣太特別！　99％台灣人集體震驚：不可能

日男住台3年曝吃水餃習慣　99％台人驚呼：不可能這樣吃

▲台灣人驚呼！日本網友的「雙主食」飲食習慣太特別了。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

一位在台灣生活了3年的日本朋友，對白飯情有獨鍾，甚至連吃水餃都要配一碗飯。這種「雙主食」的飲食習慣讓許多台灣人感到驚訝，直呼「太特別了！」曾經在日本居住6年的網友也表示，日本人對於澱粉類食物的喜愛確實超乎想像。

「白飯是我生命中的必需品！」這名來自日本的網友目前住在台灣，在Threads發文分享自己獨特的飲食習慣，即使在台灣住了3年，他還是習慣每餐都配上一碗飯，就連吃水餃也不例外，強調「這是我唯一沒有融入台灣的事，我該入境隨俗嗎？」

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對此，原PO好奇台灣人吃水餃時，最喜歡的搭配是什麼，同時也在貼文下方發起投票，結果「吃水餃配白飯」這個選項根本毫無懸念地慘敗，幾乎可以說是「一面倒」的「不可能」，「會」和「不可能」的懸殊比例為1：99，多數人都認為「這什麼奇葩吃法」。

有位曾於日本生活6年的網友分享，她至今仍無法理解日本人為何能接受「拉麵配白飯」「餃子配白飯」這樣的雙主食組合。她認為，這樣的飲食方式攝取過多的碳水化合物，與一般人的飲食習慣大相逕庭。

台灣網友們紛紛跳出來推薦內行吃法，力推玉米濃湯、酸辣湯才是水餃的最佳拍檔，「水餃要配玉米濃湯」「我投酸辣湯一票」「搭配玉米濃湯或酸辣湯，蛋花湯也很對味」。


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