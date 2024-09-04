賴清德遭俄羅斯嗆「狗吠」　謝龍介酸：先制裁停買俄天然氣

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日於專訪反問中國「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地」，掀起國際討論，俄羅斯外交部則強硬回應，甚至用「吠叫」一詞形容賴清德。對此，國民黨立委謝龍介今（4日）表示，譴責俄羅斯外交部侮辱我國元首，但這個說法不管是賴總統想的，還是幕僚建議，現在的國安團隊都非常無知。他大酸，既然如此，建議民進黨政府加碼制裁俄羅斯，即日起停買俄羅斯天然氣，向國際表態，一定加分，加到爆。

謝龍介表示，賴總統近期接受電視專訪，說中國大陸如果真的在乎領土完整，應該要求俄羅斯歸還1858年，大清咸豐年間，因為《璦琿條約》割讓的黑龍江以北大片領土，結果被俄羅斯外交部批評為「狗吠」。

謝龍介表示，他在此譴責俄羅斯外交部，口出惡言，做為中華民國國民，不接受外人這樣侮辱我國元首。但關起門來，自己討論，賴總統的論述，到底有沒道理？

謝龍介指出，先不論根據中華民國《憲法》，賴總統才是唯一合法的中國政府的總統了，要幫大清討公道，也應該由他去討。以現狀論，中華人民共和國與俄羅斯2001年就簽訂了《睦鄰友好合作條約》，互相放棄對於彼方的任何領土要求，又在2004年簽署了《俄中邊界東段補充協定》，解決雙方既存的所有邊界爭議。

謝龍介認為，無視現狀，夢回大清，不管是賴總統自己想的，還是幕僚建議，現在的國安團隊對於憲法、歷史、國際法，與地緣政治，都非常無知，只好出動側翼粉專，親綠學者，御用媒體瘋狂洗地，歌功頌德，左一句賴總統成功讓世界看見台灣，右一句逼得中國大陸不敢回應，但明眼人看來，越是洗得用力，越是欲蓋彌彰。

最後，謝龍介大酸，既然如此，建議此計甚妙，民進黨政府應該加碼制裁俄羅斯，不如即日起停買俄羅斯天然氣，向國際表態，以正視聽，一定加分，加到爆！

▼國民黨立委謝龍介 。（圖／記者屠惠剛攝）

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