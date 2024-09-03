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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德問中國為何不拿回俄羅斯佔領土地　掀國際熱議「打到痛點」

▲▼總統賴清德接受專訪。（圖／年代提供）

▲總統賴清德接受專訪。（圖／年代提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前《雅琴看世界》專訪時，針對中國以「領土完整」為藉口，想併吞台灣一事，他反問中國「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地？」此番談話，隨即引起眾多國際媒體的關注，包括路透社、德國「時代週報」（Die Zeit）、英國「衛報」、美國「新聞週刊」（Newsweek）等都以此為標題報導，而ABC中文網也在X平台上發文轉貼。

事實上，除了國際媒體注意到賴清德的談話，包括東歐視角、王局志安、李老師不是你老師、Inty熱點新聞、Ignatius Lee等網路意見領袖，皆分享轉貼賴清德這段談話。其中Inty熱點新聞以「台灣國總統讓中國啞口無言」為題發文、新二七部隊軍事雜談表示「這是本站看到賴清德最直接的破壞性提問，中國應該不會回應」；東歐視角則指出「賴清德講話在俄語圈也掀起熱烈討論」。

日前來台上節目發言諷刺身障者惹議，並遭起底是中國特務的《央視》前調查記者王志安也發文表示，「很多人為賴清德點讚，說一針見血」，但他也認為「賴清德的發言缺乏國際法和條約有效性的意識」。

另外，日本產經新聞前台北支局長矢板明夫也指出，賴清德直接點明中國為什麼不拿回俄羅斯的說法，「在國際社會引起話題」、「可以說是台灣領導人在領土問題上，給了雙重標準的中國一記有力的還擊」；他透露，據說有外媒看到賴清德的發言後，要求中國外交部和國台辦發表評論，但這兩個單位都沒有做出回應，「可能這個發言，正好打到了中國的痛點」。

對此，國安人士分析，中國在東海、南海擴軍行為不斷，日前才與俄羅斯進行聯合軍演，近日甚至發生中國軍機侵犯日本領空，單邊挑釁行為已經嚴重影響區域和平穩定；因此，賴清德這段談話引來高度討論，不單只因打到中國痛點，而是其點破台海問題是中國拿來成就威權主義的藉口的論點，深受國際社會認同。

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