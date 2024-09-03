俄羅斯官方用「狗吠」形容賴清德！　被美國人煽動肆意吠叫

▲總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對中國以「領土完整」為理由，想併吞台灣一事，總統賴清德近日在電視專訪中反問中國「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地？」掀起國際高度討論。對此，中國截至3日晚間都尚未有，而俄羅斯倒是給予強硬回應，甚至用「吠叫」（俄文：лаять）一詞來形容賴清德。

賴清德近日在電視專訪時，提到1858年清帝時期「璦琿條約」，將領土割讓給俄羅斯一事，他反問中國，「為何不拿回俄羅斯佔領的那些土地？」此番言論，引起國際高度討論。

對此，中國官方截至3日晚間都未有相關回應，倒是俄羅斯外交部有正式回應。開宗明義，俄羅斯外交部就提及2001年7月，與中華人民共和國簽署的「睦鄰友好合作條約」。該條約明定相互放棄對方的任何領土要求；2004年10月，中俄又簽署「俄中邊界東段補充協定」。

事實上，俄羅斯所提「睦鄰友好合作條約」，黨政人士表示，這反而意外暴露中國不想提到的事情，證實中國在2001年放棄了東北150萬平方公里的領土。

不過，俄羅斯外交部後續仍強調他們堅持「一個中國原則」，認為中華人民共和國是唯一合法政府，台灣當局無權代表北京發表任何聲明，並且期盼台灣在看待涉外事務時，不要太高估自己。

俄羅斯外交部甚至以「狗吠」（俄文：лаять）一詞來形容賴清德，認為賴清德在美國人的煽動下，可以肆意「狗吠」，但這不會為他跟台灣人民帶來任何好處。

俄羅斯外交部建議賴清德審視台灣的經濟問題，並且跟中華人民共和國的領導人，就中國提出的和平統一建議上，採取建設性的態度。最後，俄羅斯強調，他們相信北京會採取同樣的立場。