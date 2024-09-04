賴清德選舉補助款2800萬助青年黨工　「美德育才計畫」今開放申請

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德選舉補助款2800萬助青年黨工進修　「美德育才計畫」今開放申請

▲▼520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨主席、總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲爆出拿選舉補助款4300萬現金購入個人商辦，引起爭論，而外界也關注其競選對手賴清德、侯友宜使用方式。賴清德選後宣布將選舉補助款捐作公益、照顧弱勢以及提供年輕黨工歷練所需及依規定回捐給黨。今（4日）具體方案出爐，據轉述，賴清德於中常會宣布，培育青年人才的「美德青年育才計畫」，今起接受申請，合計4年近新台幣2800萬元使用在黨內年輕人進修，國外短期研修及交流計畫進修，也從原規劃5萬元加碼到10萬元。

今年初賴清德、蕭美琴贏得總統大選後，獲得逾1.6億元補助款，賴清德在選後宣布，選舉補助款將分成三等份使用，第一部分捐作公益、第二部分提供創黨、建黨黨員生活弱勢照顧，以及年輕黨工出國歷練深造、第三部分則依規定回捐給黨。

另外，賴清德日前則前往新店，關心今年得到總統教育獎的「角力選手」張祖銘，以及角力隊練習狀況；特別的是，他在聽聞角力隊孩子們鞋子數量不夠，甚至不堪使用後，他當場允諾送給每一位小朋友一雙安全舒適的新鞋，據了解，此一經費，將以總統大選中獲得的選舉補助款支應。

而民進黨今（4日）中常會，據轉述，賴清德表示，自己在選後第一次的中常會，已經公布2024年總統大選的選舉補助款使用方向。針對「創黨及建黨黨員：生活照顧計畫及急難紓困實施方案」，中央黨部已經分成急難紓困及生活照顧兩大類，目前已核准10案，希望各縣市黨部，能積極主動進行個案通報和訪視，持續關心創黨及建黨黨員的生活。

而培育青年人才的「美德青年育才計畫」，詳細規定也已經公布，今天正式開始接受申請，預計每年提供的獎助，包含短期專業進修70個名額、碩博士班23個名額，希望本黨的青年政治工作者，可以把握機會、積極參與，也希望全體黨公職共同推薦優秀人才，來拓展青年政治工作者的視野。

針對培育青年人才的「美德青年育才計畫」，民進黨青年部主任阮俊達說明，今年選舉過後，賴清德宣布把選舉補助款1/3，專款專用來照顧民進黨創黨黨員以及支持年輕黨員進修和培育，等於有1/6補助款使用在黨內年輕人的進修及培育，合計4年近新台幣2800萬元。

經過一段時間討論，黨部提出美德青年育才計畫，從9月起至月底開放申請，申請資格凡是具有民主進步黨黨籍，在今年9月底前是40歲以下，累計有3年工作資歷的政治工作者即可申請。

阮俊達補充，首先是短期的專業進修，包含國內外實體或線上進修，比如說欲學習特定課程，一共有40個名額，上限補助費用是2萬元；另外是國內議題訪調計畫進修，黨內有政治工作者，想針對台灣社會特定議題寫報告進行調查研究，補助費用新台幣5萬元，每年有10個名額。另外，年輕人才至國際交流也有補助，從現在到明年春天，黨內年輕工作者想到國外進行參訪，有20個名額，補助上限最高10萬元。

另外，針對碩博士班進修補助，國內碩士班助學金10位名額，一位補助10萬元；國內博士班2位名額，一位補助15萬元；國外碩士班10個名額，一位補助20萬元；國外博士班一位名額，補助30萬元，報名截止至月底。

青年部表示，相關資訊已在民進黨各平台公開，也將在9/6、9/11晚上舉辦兩場線上說明會，歡迎符合資格的政治工作夥伴一起加入，讓民進黨年輕朋友拓展視野增進自己的機會。

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